Um gabinete foi montado para monitorar o andamento das eleições nos 22 municípios. A Polícia Federal atua com seu efetivo reduzido, após 30 agentes testarem positivo para Covid-19.

O jornalista João Renato, do Notícias da Hora, realizou ao vivo direto da superintendência da Polícia Federal na manhã deste domingo (15) um balanço preliminar das ações de fiscalização nas Eleições 2020 em todo o Acre.

Segundo informações extraoficiais, um candidato a vereador do PDT, em Rio Branco, teria sido conduzido à sede da PF, por volta das 09h30, pelo crime eleitoral de propaganda irregular. O nome do candidato não foi divulgado. Ele teria prestado depoimento e foi liberado, após pagar fiança de aproximadamente R$ 20 mil. A reportagem aguarda confirmação por parte do partido que ainda não se manifestou.

Em Sena Madureira, o candidato a reeleição, Mazinho Serafim (MDB) também foi conduzido por agentes da PF à Delegacia na manhã deste domingo (15). A abordagem se deu próximo ao novo Hospital de Sena Madureira, porém ainda não se sabe qual pratica delituosa o candidato se enquadra. Em instantes daremos mais informações. Em

Epitaciolândia, agentes da PF e do MPE efetuaram a prisão de 10 pessoas por “derrame de santinho” nas ruas. Três dos envolvidos seriam candidatos a vereador.

Em Marechal Thaumaturgo, neste sábado (14), o candidato a prefeito Silvano Queiroz da Silva e de Antônio Rodrigues da Silva foram detidos pela prática do crime de corrupção eleitoral e conduzidos à delegacia de polícia da cidade.

O candidato pagou fiança de R$ 10 mil e foi liberado. Em Feijó, um candidato também foi preso por corrupção eleitoral. Ele estaria comprando votos a R$ 20,00. Ele foi pego com o dinheiro anexo ao santinho. Ele teria pago fiança e liberado.

Em Bujari, o comitê eleitoral do candidato a prefeito Romualdo Araújo foi fechado e três pessoas foram conduzidas pela Polícia Federal à delegacia. Dois deles eram secretários municipais.

O comitê estaria funcionando normalmente no dia da eleição, com movimentação de pessoas, saindo com material de campanha.

Nas Eleições 2020, a secretaria de Justiça e Segurança Pública atua em parceria com órgãos federais. Um gabinete foi montado para monitorar o andamento das eleições nos 22 municípios. A Polícia Federal atua com seu efetivo reduzido, após 30 agentes testarem positivo para Covid-19.

