Mototaxista é executado com tiro na cabeça em Rio Branco

Vítima de 22 anos foi morta após corrida marcada por celular; polícia investiga ligação com facção criminosa

O mototaxista Leoni Mota Pereira, de 22 anos, foi executado com um disparo na cabeça na manhã desta quinta-feira (18), na Travessa Ferreirinha, bairro Belo Jardim I, no Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com a Polícia, Leoni, que trabalhava como mototaxista informal, recebeu uma chamada para corrida na noite anterior. Ao chegar ao endereço, foi surpreendido por criminosos que revistaram seu celular. Após encontrarem supostos indícios de ligação com uma facção criminosa, obrigaram a vítima a se ajoelhar e o mataram com um tiro à queima-roupa.

Moradores ouviram o disparo durante a noite, mas o corpo só foi encontrado pela manhã, caído em um terreno abandonado. O Samu apenas constatou o óbito.

A motocicleta de Leoni foi localizada abandonada no bairro Recanto dos Buritis e levada ao pátio do Detran. O caso está sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

