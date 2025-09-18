Flash
Mototaxista é executado com tiro na cabeça em Rio Branco
Vítima de 22 anos foi morta após corrida marcada por celular; polícia investiga ligação com facção criminosa
O mototaxista Leoni Mota Pereira, de 22 anos, foi executado com um disparo na cabeça na manhã desta quinta-feira (18), na Travessa Ferreirinha, bairro Belo Jardim I, no Segundo Distrito de Rio Branco.
De acordo com a Polícia, Leoni, que trabalhava como mototaxista informal, recebeu uma chamada para corrida na noite anterior. Ao chegar ao endereço, foi surpreendido por criminosos que revistaram seu celular. Após encontrarem supostos indícios de ligação com uma facção criminosa, obrigaram a vítima a se ajoelhar e o mataram com um tiro à queima-roupa.
Moradores ouviram o disparo durante a noite, mas o corpo só foi encontrado pela manhã, caído em um terreno abandonado. O Samu apenas constatou o óbito.
A motocicleta de Leoni foi localizada abandonada no bairro Recanto dos Buritis e levada ao pátio do Detran. O caso está sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Vídeo flagra casal furtando motocicleta em frente a mercado em Epitaciolândia
Imagens de câmera de segurança mostram ação ocorrida no dia 14, mas divulgada apenas nesta quarta-feira (17) em grupos de WhatsApp.
Um vídeo de câmera de segurança registrado em um mercado localizado na Avenida Amazonas, parte alta de Epitaciolândia, mostra o momento em que um casal furta uma motocicleta estacionada em frente ao estabelecimento.
A gravação, feita no dia 14 de setembro, mas divulgada apenas nesta quarta-feira (17), mostra o casal chegando em uma moto sem placa, possivelmente de fabricação estrangeira. O homem desce do veículo enquanto a mulher assume a direção e sai do local. Na sequência, ele monta na Honda estacionada e consegue ligar a moto.
Poucos instantes depois, o proprietário aparece saindo do mercado com uma sacola de pães e percebe a tentativa de furto. Apesar de tentar impedir, não conseguiu evitar que o criminoso fugisse levando sua motocicleta.
Até o momento, não há informações sobre a vítima nem confirmação se um Boletim de Ocorrência foi registrado relatando o crime.
Prefeito Sérgio Lopes recebe Superintendente do DNIT para tratar da retomada da obra do Anel Viário em Epitaciolândia
Na manhã desta quarta-feira, 17, o prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, recebeu em seu gabinete a visita institucional do Superintendente Regional do DNIT no Acre, Ricardo Augusto Mello de Araújo, acompanhado do engenheiro responsável pelo Consórcio Cocremat Planep, empresa encarregada da execução da obra do Anel Viário.
O encontro teve como principal objetivo alinhar tratativas sobre a retomada da obra, considerada estratégica para o desenvolvimento do município e para a melhoria da mobilidade urbana e do tráfego de cargas pesadas na região. Entre os pontos discutidos estiveram as negociações referentes às desapropriações de imóveis localizados no percurso da obra e a solicitação de um espaço para a instalação de um escritório temporário do DNIT em Epitaciolândia, que permitirá mais agilidade no acompanhamento e execução dos trabalhos.
Também participaram da reunião representantes da empresa terceirizada Gratsolution Kedna Cavalcante, Sílvia Araujo, Ticiane Almeida e Manoele Solto responsável pelo levantamento das áreas que precisarão passar pelo processo de desapropriação.
Durante a conversa, o prefeito Sérgio Lopes destacou a importância da parceria entre o município e o órgão federal.
“Nos colocamos à disposição para colaborar com o DNIT, garantindo as condições necessárias para que essa obra avance. O Anel Viário representa um grande ganho para nossa cidade, pois vai melhorar o tráfego, dar mais segurança e abrir novas possibilidades de desenvolvimento econômico”, ressaltou o gestor.
O superintendente Ricardo Augusto Mello de Araújo reforçou o compromisso do DNIT em trabalhar para que a obra seja retomada o quanto antes, destacando que os trâmites legais para desapropriação são fundamentais para a continuidade dos serviços.
A construção do Anel Viário de Epitaciolândia é aguardada com expectativa pela população, já que a obra promete desafogar o trânsito no perímetro urbano, além de facilitar o escoamento da produção e o transporte de mercadorias, fortalecendo a economia local e regional.
Com a união de esforços entre a prefeitura, DNIT e empresas responsáveis, a expectativa é que os próximos meses sejam decisivos para a consolidação desse importante projeto de infraestrutura.
Prefeitura de Epitaciolândia realiza ação do Setembro Amarelo na Escola Raimunda da Cunha Aires
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), promoveu nesta Terça-feira (16) uma importante ação de conscientização sobre a valorização da vida e a prevenção ao suicídio, dentro da campanha Setembro Amarelo, na Luiz Gonzaga da Rocha na Comunidade do Nari Bela flor.
A programação contou com apresentação teatral e palestras educativas, que abordaram de forma clara e acolhedora os cuidados com a saúde mental, a importância de pedir ajuda e os caminhos de apoio disponíveis na rede municipal.
Participaram da ação a coordenadora do CAPS, Cleice Barros de Souza, a assistente social Vanisse da Silva Lima, a pedagoga Andressa Fernandes da Silva, a assistente educacional Graciele de Moura e a agente administrativa Luana Tynara de Jesus, que juntos reforçaram a mensagem de que falar sobre saúde mental é um passo fundamental para salvar vidas.
A atividade integra o calendário de ações do município em alusão ao Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção ao suicídio e à promoção da saúde emocional, principalmente entre os jovens.
