Três mulheres presas: Polícia Federal e Civil apreendem 21 quilos de drogas na fronteira do Acre

Três mulheres, entre brasileiras e boliviana, foram presas em flagrante em Brasiléia; apreensão inclui cocaína, pasta base e dinheiro em espécie

Uma ação conjunta entre a Polícia Federal e a Polícia Civil do Acre resultou na apreensão de aproximadamente 21 quilos de cocaína e pasta base na cidade de Brasiléia, interior do estado, na última terça-feira (16). Três mulheres, entre elas uma boliviana, foram presas em flagrante.

A operação foi desencadeada após informações de inteligência que apontaram uma residência como ponto de armazenamento e distribuição de drogas. O imóvel, situado em área central e próximo à fronteira, era monitorado há dias até a abordagem, que confirmou a atividade criminosa.

No local, além da droga, foram apreendidos R$ 3.350 em dinheiro e outros materiais que devem reforçar as investigações. Segundo a polícia, o caso reforça a suspeita de utilização da fronteira acreana como rota de escoamento de entorpecentes vindos de países vizinhos.

As três presas foram levadas à Delegacia da Polícia Federal em Epitaciolândia e, posteriormente, transferidas para o presídio em Rio Branco, onde aguardam decisão da Justiça.

