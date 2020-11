ANDRÉ GONZAGA

O Tribunal Superior Eleitoral divulgou o terceiro boletim sobre as últimas notícias das eleições deste domingo (15). No total, foram registradas 66 prisões – 30 candidatos e 36 não candidatos, além da substituição de 1700 urnas eletrônicas, sendo 5 no Acre.

A votação começou às 7h e vai até às 17h. Os eleitores de 5.567 municípios escolhem prefeitos, vice-prefeitos e vereadores.

