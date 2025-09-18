Acre
Acre mantém 7 usinas de asfalto em operação para recuperar estradas em todas as regiões
Estrutura do Deracre, adquirida com recursos estaduais, garante produção contínua em Cruzeiro do Sul, Feijó, Brasileia, Rio Branco e Sena Madureira
O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), mantém sete usinas de asfalto em pleno funcionamento para pavimentação e recuperação de estradas em todas as regiões do estado.
A estrutura – instalada estrategicamente em Cruzeiro do Sul, Feijó, Brasileia, Rio Branco e Sena Madureira – foi totalmente adquirida com recursos próprios e permite avanço ágil e descentralizado dos serviços.
A presidente do Deracre, Sula Ximenes, destacou que o planejamento assegura produção contínua e autossuficiente, sem dependência de uma única unidade: “Garantimos qualidade, segurança e agilidade nos serviços”. Com a mais recente usina móvel, o órgão reforça sua capacidade de manter a malha viária acreana em condições seguras, melhorando a mobilidade e a qualidade de vida da população.
Pescadores do Acre podem perder Seguro Defeso sem nova carteira de identidade
Superintendência Federal da Pesca solicita ação conjunta ao governo para garantir pagamento do Seguro Defeso a 12 mil profissionais; documento é exigência do Ministério
O Superintendente Federal da Pesca e Aquicultura do Acre, Paulo Ximenes, solicitou ao governador Gladson Cameli a criação de uma força-tarefa para emissão em massa da Carteira de Identidade Nacional (CIN) para pescadores artesanais. O documento é exigência obrigatória do Ministério da Pesca para liberação do Seguro Defeso – benefício pago durante o período de proteção à reprodução pesqueira.
A proposta prevê a simplificação do processo, incluindo isenção de taxas e atendimento prioritário nos municípios acreanos, especialmente em comunidades ribeirinhas com dificuldade de acesso. Cerca de 12 mil pescadores estão cadastrados no estado, e muitos podem perder o benefício sem a documentação regularizada. Ximenes destacou a urgência de uma ação democrática que envolva cooperativas, colônias e associações de pesca.
Caso implementada, a força-tarefa seria a primeira do tipo no Acre, integrando governo estadual e ministério para evitar prejuízos a uma das categorias mais vulneráveis do estado. O Seguro Defeso é crucial para a subsistência dos pescadores durante o período de defeso, quando a pesca é proibida para preservação das espécies.
“Preocupados com os pescadores do nosso estado, solicitamos que seja realizada uma força-tarefa entre o Governo e Ministério, no sentido de facilitar a elaboração da carteira de maneira célere para todos os pescadores do estado, de forma democrática, se possível com isenção das taxas e custos operacionais para esta população. Ao todo no estado estão cadastrados em torno de 12 mil pescadores. Fizemos um primeiro encontro com a classe e elaboramos uma lista de pescadores nos municípios onde existe maior dificuldade de acesso. O ideal é que o pescador possa tirar a nova CIN no seu município”, afirma Paulo Ximenes.
O Seguro Defeso é pago pelo Ministério da Pesca a profissionais que comprovem atividade artesanal e depende da CIN para processamento. Sem a força-tarefa, o estado enfrenta um colapso no acesso ao benefício.
Família sobrevive a capotamento na BR-317 entre Xapuri e Epitaciolândia
Motorista teria cochilado ao volante; veículo saiu da pista e capotou várias vezes. Todos os ocupantes sofreram apenas ferimentos leves.
Uma família escapou de forma milagrosa de um grave acidente na tarde desta quinta-feira (18), na BR-317, trecho entre Xapuri e Epitaciolândia. O carro em que viajavam, um modelo Fiat, capotou diversas vezes após o motorista perder o controle da direção.
Segundo informações levantadas no local, a família seguia sentido Rio Branco/Epitaciolândia quando o condutor teria cochilado ao volante, fazendo com que o veículo saísse da pista. Após percorrer alguns metros fora da estrada, o carro capotou.
Imagens registradas pelo jornalista Almir Andrade mostram o veículo bastante danificado fora da rodovia. Apesar da gravidade do acidente, todos os ocupantes sofreram apenas ferimentos leves. Um deles precisou ser encaminhado ao hospital para avaliação médica, ficando em observação até receber alta.
Novas informações poderão ser adicionadas a qualquer momento.
Assis Brasil sediará grande encontro de prefeitos do Acre
Na manhã desta quinta-feira(18), o prefeito Jerry Correia esteve na AMAC (Associação dos Municípios do Acre) em Rio Branco para tratar de um evento de grande relevância que será realizado em Assis Brasil. O município terá a honra de sediar o Encontro de Prefeitos do Acre, reunindo representantes de diversas cidades, incluindo Manuel Urbano, Sena Madureira, Bujari, Rio Branco, Plácido de Castro, Acrelândia, Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia e Brasileia.
O encontro está marcado para o dia 17 de outubro e reunirá prefeitos e autoridades do Alto e Baixo Acre para discutir temas estratégicos e relevantes para o desenvolvimento dos municípios e do estado como um todo.
Durante a visita à AMAC, o prefeito Jerry Correia destacou o orgulho de Assis Brasil em sediar um evento de tamanha importância, reforçando o compromisso da gestão municipal com o fortalecimento da cooperação entre os municípios e a busca por soluções para os desafios que impactam toda a população acreana.
Assis Brasil se prepara para receber os gestores com estrutura e acolhimento, mostrando o potencial do município para sediar grandes encontros e eventos regionais.
