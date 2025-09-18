Jovem de 17 anos é baleado em Brasiléia e transferido em estado grave para Rio Branco

Um adolescente de 17 anos foi baleado na noite desta quarta-feira (17), no bairro Samaúma, em Brasiléia, e precisou ser transferido para o Pronto-Socorro de Rio Branco. O caso é investigado pela polícia como tentativa de homicídio.

De acordo com informações preliminares, quatro suspeitos chegaram em duas motocicletas, pararam em frente a uma residência e efetuaram vários disparos contra a vítima, que foi atingida na região do tórax.

O jovem, identificado pelas iniciais A.S.D.F., recebeu atendimento de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhado ao Hospital Regional Raimundo Chaar, onde foi estabilizado. No entanto, devido à gravidade do ferimento e à necessidade de retirada do projétil, foi transferido para a capital após a meia-noite.

Até o momento, não há informações oficiais sobre seu estado de saúde, mas ele passaria por cirurgia emergencial ainda na madrugada desta quinta-feira (18). Nenhum suspeito foi preso até o fechamento desta reportagem.

