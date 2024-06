Avião pousa em fazenda e deixa 419 kg de “supermaconha”; gerente, empregado e motorista foram presos

O evento é conhecido como a maior festa do município, e é aguardado ansiosamente por quem mora em Boca do Acre, além dos turistas das cidades adjacentes.

O bairro da Praia do Gado recebeu um número considerável de banhistas, que lotaram a praia da cidade de Boca do Acre, e assim decretaram oficialmente aberta a temporada de verão em 2024 no último final de semana. O local já vinha sendo frequentado moderadamente desde o início de junho, mesmo sem a prefeitura ter ajustado o acesso tradicional que facilita a vida dos frequentadores.

O acesso tem sido feito de maneira improvisada, passando por dentro de uma propriedade privada, que pertence ao empresário Leão do Vale. Agindo de maneira generosa, o empreendedor abre as portas de seu quintal e permite o trânsito livre de quem quer chegar na praia, em contrapartida a ação inerte do poder público que não providencia o acesso.

Mesmo assim esta questão não foi empecilho para que uma multidão enfrentasse uma sensação térmica de 35 graus, e desta forma com seus familiares e amigos pudessem se deliciar com a estrutura oferecida pela natureza, com bastante espaço físico para práticas de esportes, degustação de comidas e refrescantes banhos no Rio Purus.

Entretanto, em meio a tanta diversão, uma dúvida começou a ventilar na mente das pessoas: será que vai haver o tão famoso Festival de Praia? O evento é conhecido como a maior festa do município, e é aguardado ansiosamente por quem mora em Boca do Acre, além dos turistas das cidades adjacentes. Ano passado, pela primeira vez o festival não foi realizado.

A expectativa é que a prefeitura se mobilize para proporcionar melhores condições de acesso à praia e que o Festival de Praia, tão importante para a cultura e economia local, volte a ser realizado, trazendo de volta a alegria e o entusiasmo que sempre marcaram a temporada de praia em Boca do Acre. Enquanto isso, os banhistas continuam a aproveitar a beleza e a tranquilidade da Praia do Gado, mesmo diante dos desafios e das incertezas.

