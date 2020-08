Maycon Wisley Lima Mendonça, de 17 anos, foi morto a tiros, na madrugada desta quarta-feira (26), quando caminhava pela Rua Cerejeira, no Bairro Chico Mendes em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Wisley e um amigo, caminhava em via pública, quando foram surpreendido por quatro homens em um carro de cor vermelho, chegaram no local e um deles desceu do veículo. De posse de uma arma de fogo, o bandido efetuou vários disparos contra as vítimas, que foram atingidas em várias regiões do corpo.

Mesmo ferido, Maicon ainda tentou correr para se proteger dos tiros, mas não resistiu e acabou caindo próximo a um poste de energia elétrica. Ele morreu antes de receber ajuda. Já o amigo da vítima que também ficou ferido, correu e não foi identificado e mas não deu entrada em nenhuma das unidades de saúde de Rio Branco.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, mas quando os socorristas chegaram no local, só puderam atestar óbito a Maicon. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

Policiais militares estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre os criminosos e fizeram buscas na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

A motivação, segundo a polícia, seria mais um capítulo de guerra entre facções criminosas. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

