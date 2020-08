O deputado Nicolau Júnior (Progressistas) participou ontem (25), da reunião que definiu a composição da chapa majoritária para prefeito de Cruzeiro do Sul. Após entendimentos entre PP e PSD, os nomes definidos foram: Zequinha Lima para prefeito e o professor Henrique Afonso para vice-prefeito.

A decisão está avalizada pelo Diretório Municipal do Progressistas e do PSD, que agora iniciam o trabalho de concretização da grande aliança que terá mais de 10 partidos coligados para a disputa do pleito.

Professor de profissão Zequinha Lima foi uma das mais expressivas lideranças do Sindicato dos Trabalhadores em Educação (Sinteac), do Núcleo de Cruzeiro do Sul, foi eleito vereador por dois mandatos. Como vice-prefeito também realizou um bom trabalho na cidade.

Já o professor Henrique Afonso, do PSD, travou grandes lutas em favor da sua classe, como sindicalista, o que o credenciou e garantiu sua eleição de vereador. Na Câmara Municipal ele se destacou pelas demandas voltadas à população mais carente, ações importantes que que garantiram a ele o cargo de deputado federal.

Para o deputado Nicolau Júnior, a decisão mostra o compromisso dos dois partidos com o município. “Cruzeiro do Sul só tem a ganhar com a escolha dessa chapa majoritária. Vamos viver um momento diferente e o mais importante, caminharemos sem vaidades para que a população seja a mais beneficiada”, disse o progressista.

O parlamentar destacou ainda que a chapa Zequinha Lima e Henrique Afonso reúne duas pessoas simples e compromissadas com o povo. “São duas pessoas honestas e só quem tem a ganhar é a população. Acredito muito nessa aliança que vai ter quase 10 ou mais partidos. Estamos trabalhando nessa frente pelo bem de Cruzeiro do Sul que precisa de pessoas responsáveis na prefeitura”, complementou.

Mircléia Magalhães - Agência Aleac

