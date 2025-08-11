Geral
Acre vai receber R$ 7,3 milhões para equipar Unidades Básicas de Saúde
Dezoito municípios do Acre serão beneficiados com a entrega de 39 combos de equipamentos para qualificar a estrutura das Unidades Básicas de Saúde (UBSs). A ação integra o pacote de investimentos do PAC Saúde 2025, com recursos do Ministério da Saúde, totalizando R$ 7,3 milhões destinados exclusivamente ao estado. A medida deve beneficiar mais de 439 mil acreanos.
A iniciativa faz parte de uma estratégia nacional coordenada pela Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS), que vai adquirir 180 mil equipamentos para mais de 5 mil municípios brasileiros. A aquisição será feita por meio de licitação pública, conforme edital publicado no Diário Oficial da União em 4 de agosto, disponível no site da AgSUS. A abertura das propostas está prevista para o dia 18 de agosto, no portal de Compras do Governo Federal.
A secretária de Atenção Primária à Saúde, Ana Luiza Caldas, destacou que o Novo PAC Saúde contempla ações para modernizar, ampliar o acesso e a resolutividade do cuidado ofertado pelas equipes da Atenção Primária, que é a porta de entrada prioritária do SUS, em todo o país. “A aquisição dos 180 mil equipamentos, sendo 10 mil combos, faz parte do maior investimento descentralizado já realizado para as Unidades Básicas de Saúde, e claro, tudo isso para garantir o acesso universal, equânime e integral à saúde em todo o território nacional”, disse.
Ao todo, serão adquiridos 10 mil combos, cada um contendo 18 equipamentos estratégicos, como ultrassom portátil, desfibrilador, laser terapêutico, retinógrafo e kits para Telessaúde. A previsão é que os equipamentos comecem a ser entregues a partir de novembro de 2025.
“Essa aquisição é fundamental para ampliar a resolutividade do cuidado, oferecer um atendimento mais seguro e humanizado, e reduzir encaminhamentos desnecessários para níveis mais complexos do sistema”, afirmou a diretora de Atenção Integral à Saúde da AgSUS, Luciana Maciel.
Para aprimorar o processo de contratação, a AgSUS realizou consulta pública com o setor produtivo entre maio e junho de 2025. Nesse período, ouviu representantes da indústria, gestores públicos e especialistas para aprimorar as especificações técnicas dos produtos.
Confira os equipamentos que serão adquiridos:
Eletrocardiógrafo digital para Telessaúde;
Doppler vascular portátil;
Retinógrafo portátil para telessaúde;
Espirômetro digital;
Dermatoscópio para Telessaúde;
Eletrocautério (bisturi elétrico);
Desfibrilador externo automático (DEA);
Laser terapêutico de baixa potência;
Ultrassom para fisioterapia;
Equipamentos de estimulação elétrica;
Dinamômetro digital;
Balança digital portátil;
Tábua de propriocepção;
Câmara fria para conservação de vacinas;
Fotóforo (foco de luz de cabeça);
Cadeira de rodas;
Otoscópio digital;
Ultrassom portátil de bolso.
Ministério da Saúde
Com informações da AgSUS
Operação conjunta prende foragido por homicídio em Marechal Thaumaturgo
Uma ação integrada entre a Polícia Militar e a Polícia Civil, realizada nesta segunda-feira (11), resultou na prisão de T.S.B., 36 anos, foragido da justiça por crime de homicídio, em Porto Velho (RO). O homem foi preso no município de Marechal Thaumaturgo.
As equipes policiais receberam informações sobre a presença do suspeito em uma residência, além da suspeita de que ele possuía uma motocicleta possivelmente furtada. Ao chegarem ao local indicado, os agentes confirmaram a identidade do homem e efetuaram sua prisão.
O detido foi encaminhado à justiça, onde passará por audiência de custódia para os procedimentos legais cabíveis.
As forças policiais reforçam o compromisso de atuar com diligência e prontidão, independentemente das dificuldades de acesso ou localidade, para garantir o cumprimento da lei e a segurança da população.
Arma usada por advogado em briga foi a mesma de homicídio de jovem em Rio Branco
Confronto balístico confirma que pistola apreendida com Keldheky Maia foi utilizada na execução de Victor Viny Pinheiro
A pistola Taurus calibre 9 milímetros, modelo PT 111 Millenium, utilizada pelo advogado Keldheky Maia durante uma briga generalizada na madrugada de 21 de junho, foi a mesma arma empregada na execução de Victor Viny Pinheiro da Costa, de 28 anos, em Rio Branco.
A informação consta em relatório sigiloso da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil e foi confirmada após exames de confronto balístico, que identificam, por meio das ranhuras do cano da arma — espécie de impressão digital —, a sua ligação com o crime. Peritos do Instituto de Criminalística compararam projéteis encontrados no corpo de Victor com munições recolhidas no bairro Isaura Parente, onde ocorreu o atropelamento da assessora jurídica Juliana Marçal.
Ao ser interrogado, Keldheky Maia permaneceu em silêncio sobre a origem da arma. A principal dúvida dos investigadores é como o armamento chegou às mãos do advogado.
Victor foi baleado na tarde de 28 de outubro do ano passado, na casa do irmão, na Rua Brasileia, Vila Betel, e morreu no pronto-socorro da capital. O autor do homicídio, Mikésio Gomes da Mota, de 22 anos, foi preso em 16 de novembro, mas não revelou o paradeiro da arma na época.
Keldheky Maia foi preso na última quinta-feira (7) e teve a prisão preventiva mantida em audiência de custódia no dia seguinte.
Detran do Acre divulga lista com 1.849 convocados para CNH gratuita; veja aqui
O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) publicou nesta segunda-feira, 11, a Portaria nº 793/2025, convocando 1.849 pessoas para participar do Programa CNH Social, modalidade CNH Urbana. A iniciativa, criada pelo Governo do Acre, oferece formação, qualificação e habilitação profissional de condutores de forma gratuita, priorizando pessoas de baixa renda.
De acordo com o documento, os convocados têm 10 dias úteis a partir da publicação para efetuar a matrícula, munidos de CPF, documento de identidade, comprovante de endereço e comprovante de matrícula online (Passaporte CNH Social). Em Rio Branco, o atendimento será feito na sede do Detran, na Estrada Dias Martins, nº 894, bairro Jardim Primavera. Já os selecionados do interior devem procurar a Ciretran da cidade ou enviar a documentação por e-mail, caso residam em locais sem unidade do órgão.
O programa segue um cronograma rigoroso, que inclui prazos específicos para abertura do RENACH, exames médicos, toxicológicos, aulas teóricas e práticas, e realização dos exames de direção. O não cumprimento de qualquer etapa dentro do prazo leva à desclassificação do candidato e convocação de suplentes.
Os critérios de desempate consideraram menor renda familiar per capita, maior número de integrantes na família, participação no Bolsa Família, data e hora de inscrição e maior idade. A lista completa dos convocados está disponível no Diário Oficial do Estado do Acre desta segunda-feira (11).
