Sindmed-AC cobra segurança para os servidores da saúde
O governo do estado tem descumprido o acordo de implementar medidas de segurança para impedir agressões e ameaças nas unidades de saúde. Em 2024, a gestão aceitou a proposta do Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC) para coibir ataques a profissionais de saúde, incluindo a instalação de dispositivos para acionamento da segurança, mas o sistema proposto não avançou.
A cobrança está sendo retomada após uma reportagem apontar um estudo que demonstra que 80% dos profissionais já foram vítimas de violência em todo o país — uma situação que prejudica o atendimento à população.
“O estudo demonstra que nossa reivindicação é mais que legítima, ela é necessária para que os médicos possam atuar com tranquilidade e foco no paciente. Nossa reivindicação foi aceita durante a deflagração de uma greve, então é importante que seja respeitada”, explicou o presidente do Sindmed-AC, Guilherme Pulici.
No levantamento, a Fundação Hospitalar (Fundhacre) e outros hospitais do interior não contam com o dispositivo que dispara uma mensagem de pedido de socorro. O sistema aciona um alerta para os seguranças, que conseguiriam identificar a sala e intervir para evitar agressões.
Briga em presídio de Senador Guiomard deixa três detentos feridos
Confusão ocorreu durante o banho de sol e dois presos precisaram ser encaminhados ao Pronto-Socorro de Rio Branco
Uma briga registrada na manhã desta segunda-feira (11) no presídio de Senador Guiomard, no Acre, deixou três detentos feridos: Mateus Oliveira do Nascimento, Lárcio Lopes da Silva e Marcos Lima da Silva.
O episódio ocorreu durante o banho de sol, quando um dos internos usou um “estoque” — arma artesanal — para atacar outros presos. A Polícia Penal informou que a equipe de segurança conteve a confusão rapidamente.
Um dos feridos sofreu apenas lesões leves e foi atendido na própria unidade. Já os outros dois precisaram ser encaminhados ao Pronto-Socorro de Rio Branco, já que a máquina de raio-X do presídio está inoperante.
No hospital, os detentos passaram por avaliação no setor de trauma. Um procedimento foi instaurado para apurar as circunstâncias do conflito. O Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) confirmou a ocorrência e ressaltou que a pronta intervenção dos policiais penais impediu que a situação se agravasse.
Prefeito Jerry Correia participa de reunião em Rio Branco em benefício das comunidades tradicionais
Nesta segunda-feira(11), o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, esteve em Rio Branco acompanhado por representantes indígenas e extrativistas da Reserva Chico Mendes para uma série de reuniões voltadas ao fortalecimento das comunidades tradicionais do município.
Estiveram presentes também José de Araújo, diretor da Cooperacre e Coopaeb; o vereador Jurandir Araújo, que recentemente mobilizou uma importante reunião na terra indígena Mamoadate, da qual saíram encaminhamentos relevantes para as pautas indígenas e extrativistas; e Wendel Araújo, representante da Amopreab.
A primeira reunião aconteceu na sede da FUNAI, onde o grupo foi recebido por Júnior, presidente da FUNAI no Acre, e sua equipe. Dali saíram encaminhamentos importantes para as demandas das comunidades tradicionais.
Durante dois dias, o prefeito Jerry irá visitar diversas instituições em Rio Branco, com o objetivo de fortalecer o diálogo e buscar apoio para as pautas dos povos indígenas e extrativistas de Assis Brasil.
O prefeito Jerry Correia destacou a importância do diálogo direto com as lideranças e o compromisso da administração municipal em garantir o desenvolvimento sustentável e o respeito às culturas tradicionais.
A Prefeitura de Assis Brasil reafirma seu compromisso com a valorização e o fortalecimento das comunidades tradicionais por meio de parcerias e ações concretas.
Acre vai receber R$ 7,3 milhões para equipar Unidades Básicas de Saúde
Dezoito municípios do Acre serão beneficiados com a entrega de 39 combos de equipamentos para qualificar a estrutura das Unidades Básicas de Saúde (UBSs). A ação integra o pacote de investimentos do PAC Saúde 2025, com recursos do Ministério da Saúde, totalizando R$ 7,3 milhões destinados exclusivamente ao estado. A medida deve beneficiar mais de 439 mil acreanos.
A iniciativa faz parte de uma estratégia nacional coordenada pela Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS), que vai adquirir 180 mil equipamentos para mais de 5 mil municípios brasileiros. A aquisição será feita por meio de licitação pública, conforme edital publicado no Diário Oficial da União em 4 de agosto, disponível no site da AgSUS. A abertura das propostas está prevista para o dia 18 de agosto, no portal de Compras do Governo Federal.
A secretária de Atenção Primária à Saúde, Ana Luiza Caldas, destacou que o Novo PAC Saúde contempla ações para modernizar, ampliar o acesso e a resolutividade do cuidado ofertado pelas equipes da Atenção Primária, que é a porta de entrada prioritária do SUS, em todo o país. “A aquisição dos 180 mil equipamentos, sendo 10 mil combos, faz parte do maior investimento descentralizado já realizado para as Unidades Básicas de Saúde, e claro, tudo isso para garantir o acesso universal, equânime e integral à saúde em todo o território nacional”, disse.
Ao todo, serão adquiridos 10 mil combos, cada um contendo 18 equipamentos estratégicos, como ultrassom portátil, desfibrilador, laser terapêutico, retinógrafo e kits para Telessaúde. A previsão é que os equipamentos comecem a ser entregues a partir de novembro de 2025.
“Essa aquisição é fundamental para ampliar a resolutividade do cuidado, oferecer um atendimento mais seguro e humanizado, e reduzir encaminhamentos desnecessários para níveis mais complexos do sistema”, afirmou a diretora de Atenção Integral à Saúde da AgSUS, Luciana Maciel.
Para aprimorar o processo de contratação, a AgSUS realizou consulta pública com o setor produtivo entre maio e junho de 2025. Nesse período, ouviu representantes da indústria, gestores públicos e especialistas para aprimorar as especificações técnicas dos produtos.
Confira os equipamentos que serão adquiridos:
Eletrocardiógrafo digital para Telessaúde;
Doppler vascular portátil;
Retinógrafo portátil para telessaúde;
Espirômetro digital;
Dermatoscópio para Telessaúde;
Eletrocautério (bisturi elétrico);
Desfibrilador externo automático (DEA);
Laser terapêutico de baixa potência;
Ultrassom para fisioterapia;
Equipamentos de estimulação elétrica;
Dinamômetro digital;
Balança digital portátil;
Tábua de propriocepção;
Câmara fria para conservação de vacinas;
Fotóforo (foco de luz de cabeça);
Cadeira de rodas;
Otoscópio digital;
Ultrassom portátil de bolso.
Ministério da Saúde
Com informações da AgSUS
