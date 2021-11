Agro – Prefeitura amplia produção com mecanização de terras em Epitaciolândia

O município de Epitaciolândia hoje ocupa lugar de destaque na área do agronegócio, com uma das maiores cadeias produtivas de Suínos e frangos, vem crescendo no plantio de grãos, tendo o milho como carro chefe aos poucos outros cultivos como soja, café e feijão vem ganhando espaço.

A prefeitura através da Secretaria de Produção e Abastecimento vem investindo na mecanização de terras para ampliar a produção e evitar o desmatamento causando danos ao meio ambiente.

Este ano já foram mecanizadas mais de 200 hectares de terras de pequenos produtores rurais.

“Temos uma visão voltada para o agronegócio, pois vemos que além de gerar riquezas evita o desmatamento, pois são usadas áreas em degradação, com isso estamos recuperando essas terras e criando oportunidades para aqueles pequenos produtores que não tem como viver da criação do gado ou não pode mais desmatar.” Frisou José Ronaldo Secretário de Agricultura.

O prefeito Sérgio Lopes tem buscado parcerias e troca de experiências com outros municípios para implantar novas culturas como o café que já desponta como uma alternativa viável economicamente.

“Estamos buscando fortalecer o agronegócio aqui em Epitaciolândia, o município hoje já é um dos maiores produtores de suínos, frango e milho, e como o programa de mecanização de terras da prefeitura, estamos dando oportunidades para os pequenos produtores também aumentar sua renda sem ser preciso desmatar.” Destacou Sérgio Lopes prefeito de Epitaciolândia.

Além da mecanização da terra a prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Produção, oferece apoio para o plantio, colheita e o escoamento do produto até o mercado final.