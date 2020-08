No dia 02 de fevereiro deste ano o menor matou com mais de 18 facadas o colono José Lemes Gonçalves

Uma ação de investigadores da Polícia Civil de Porto Acre, comandado pelo delegado Nilton Boscaro, resultou na apreensão de um adolescente de 16 anos acusado por homicídio.

O menor foi localizado na zona rural do município.

A apreensão ocorreu no fim da tarde de quinta-feira (30). O adolescente teve o mandado de internação expedido pela Justiça pelo crime de homicídio. No dia 02 de fevereiro deste ano o menor matou com mais de 18 facadas o colono José Lemes Gonçalves. O crime aconteceu na Vila do Incra.

De acordo com o delegado Nilton Boscaro, o assassinato foi motivado por vingança. A vítima teria agredido o acusado com uma tapa. José Lemes estava dormindo numa área de mata quando foi esfaqueado.

Comentários