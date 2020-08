Um adolescente de 17 anos foi apreendido na noite de quinta-feira (30) pela Polícia Civil de Capixaba, no interior do Acre. Ele é mais um suspeito de participar da morte de José Wilker Rodrigues, de 21 anos, que era prestador de serviços da Energisa Acre.

Rodrigues foi morto no último dia 22 de julho, mas corpo só foi encontrado dois dias depois, em uma plantação de bananas dentro de uma cova rasa, após um dos suspeitos ser preso e indicar o local onde tinha escondido o cadáver.

O delegado Gustavo Mendes, que investiga o caso, informou que o adolescente faz parte do grupo dos três suspeitos de terem matado Rodrigues. O terceiro criminoso ainda está foragido, mas já teve o mandado de prisão preventiva expedido.

“Ontem, a Polícia Civil de Capixaba recebeu a informação de um provável veículo que estava com drogas. Eles fizeram as diligências e foram encontrados três elementos e um deles era justamente um dos participantes do latrocínio do José Wilker”, informou o delegado.

Do grupo que foi preso com droga e o delegado informou que, inicialmente, apenas o adolescente é suspeito do crime que vitimou Rodrigues.

“Porque no caso do José Wilker foram três, um já está preso e o outro está foragido, mas com a prisão preventiva determinada, e o adolescente que foi conduzido à delegacia por outra situação e consequentemente já estamos resolvendo o caso do latrocínio do José Wilker”, acrescentou.