Acre tem o maior número de queimadas no mês de julho em oito anos

Os municípios de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira e Tarauacá foram identificados como prioritários, devido aos altos índices de violência contra as mulheres.

No dia 1º de agosto de 2024, o Estado do Acre dará início à Operação Shamar, destinada ao combate à violência doméstica e familiar contra a mulher e ao feminicídio. A operação, será lançada oficialmente às 20h na Expoacre Juruá, em Cruzeiro do Sul envolvendo uma ação coordenada entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), a Polícias Civil e Militar.

A Operação Shamar abrange uma série de atividades estratégicas, incluindo ações de inteligência, operações preventivas e educativas, além de ações ostensivas e repressivas. O objetivo é oferecer uma abordagem abrangente para enfrentar e reduzir a violência contra a mulher e o feminicídio no estado. Entre as ações previstas estão o atendimento direto às vítimas, o cumprimento de mandados judiciais e a agilidade na instauração e conclusão dos procedimentos investigativos nos casos de violência doméstica e feminicídios.

Os municípios de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira e Tarauacá foram identificados como prioritários, devido aos altos índices de violência contra as mulheres. As atividades da operação começaram hoje e estão previstas para se estender até o dia 29 de agosto de 2024.

De acordo com a coordenadora do Projeto Bem-Me-Quer. Delegada Dra. Juliana De Angelis, a PCAC, representada por um reforço especial, desempenhará um papel fundamental na execução das atividades planejadas. “O compromisso da Polícia Civil com a Operação Shamar é uma iniciativa crucial para combater a violência de gênero em nossa sociedade. Estamos dedicados a oferecer uma resposta rápida e eficaz, garantindo que as vítimas recebam o apoio necessário e que os agressores sejam responsabilizados por seus atos”, disse.

A população é incentivada a colaborar com as autoridades, denunciando casos de violência e contribuindo para o sucesso desta importante operação de segurança pública. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo Ligue 180 e demais canais, como 190, 181 e registro de ocorrência nas Delegacias de Polícia.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários