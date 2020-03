Os kits foram desenvolvidos no Brasil pelo Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos/Fiocruz) e pelo Instituto de Biologia Molecular do Paraná (IBMP).

O Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen-AC) não será contemplado com a distribuição de kits fornecidos pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) para diagnóstico laboratorial do novo coronavírus (covid-19).

A distribuição dos kits começou nesta quarta-feira, 4, e na região Norte do país apenas o Lacen do Amazonas, Pará e Roraima serão contemplados.

A intenção é fazer com que os laboratórios centrais estaduais também passem a fazer o diagnóstico para acelerar o processamento dos exames. Além de testes para coronavírus, a Fiocruz vai entregar aos laboratórios kits para identificar os vírus Influenza A e B.

Para isso, os profissionais desses laboratórios passarão por capacitação para a realização dos testes. Até então, além da Fiocruz, apenas laboratórios de São Paulo, Pará e Goiás realizam o diagnóstico. O objetivo, conforme publicado pela Agência Brasil, é se antecipar a uma possível disseminação do coronavírus no país e, com isso, aumentar a capacidade de produção de testes para atender a demanda.

No Nordeste, Bahia, Ceará, Pernambuco e Sergipe receberão os insumos; no Sudeste, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais; no Centro-Oeste Distrito Federal e Mato Grosso do Sul vão receber os kits e no Sul Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Não foi informado pelo Ministério da Saúde qual critério adotado para envio dos kits a determinados estados.

Os kits foram desenvolvidos no Brasil pelo Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos/Fiocruz) e pelo Instituto de Biologia Molecular do Paraná (IBMP). A capacitação será conduzida pelo Laboratório de Vírus Respiratório e Sarampo do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz).

