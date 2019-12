Mâncio Lima e Rodrigues Alves também ganharam novas viaturas polícias do lote de 127 entregues pelo governador Gladson Cameli no último dia 18 de novembro.

A delegacia de Polícia Civil de Porto Walter vai ganhar sua primeira viatura. A caminhonete foi embarcada numa balsa no Rio Juruá na tarde deste domingo (15) em Cruzeiro do Sul pelo coordenador de Polícia Civil no Juruá, o delegado Marcos Vinicius, e seguirá para a cidade.

Na próxima semana seguirá o veículo de Marechal Thaumaturgo.

Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves também ganharam novas viaturas polícias do lote de 127 entregues pelo governador Gladson Cameli no dia 18 de novembro.

O delegado Marcos Vinicius acredita que o aparelhamento da polícia “resultará na melhor oferta de segurança pública para a sociedade”. Ele afirma que a chegada de novos policiais, em 2029, dará novo ânimo à polícia, que nos últimos dez anos perdeu um terço seu quadro. E nesse meio tempo, de acordo com o delegado, “saíram 90 policias e entraram apenas 30”, revelou.

