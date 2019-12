Queda aconteceu no sábado (14) depois que o idoso deu entrada no pronto-socorro de Rio Branco com dores abdominais por conta de uma hérnia. Direção diz que apura o caso.

Por Iryá Rodrigues, G1 AC — Rio Branco

O idoso Jurandi Monteiro, de 78 anos, levou um susto ao cair de uma maca no corredor do pronto-socorro de Rio Branco, no sábado (14), ao ser internado com fortes dores no estômago. Segundo a filha dele, a diarista Ana Claudia, de 40 anos, o pai acabou machucando o braço com a queda.

A direção informou, por meio de nota, que o pronto-socorro é uma unidade de “portas abertas”, não sendo possível fechar o atendimento quando a capacidade máxima é atingida. Por isso, segundo a direção, “eventualmente” tem superlotação já que depende de vagas em outras unidades para transferir os pacientes.

Quanto à queda do paciente da maca, a direção informou que já iniciou os procedimentos para apurar as responsabilidades, bem como a retirada de pacientes de corredor.

Monteiro tem uma hérnia que estourou e causou um problema grave no estômago. Ele deve passar por uma cirurgia para retirada da hérnia nesta segunda-feira (16). Um vídeo que circulou nas redes sociais no final de semana mostra o momento em que o idoso é retirado do chão após a queda e colocado novamente na maca.

A filha de Monteiro conta que quando chegou com o pai na unidade de saúde foi informada de que não tinha espaço para colocá-lo na sala e que ela procurasse uma maca para ele. Assim que achou, ela posicionou a maca no corredor e conseguiu um colchão, mas que ficava maior que a maca.

“Ele chegou com muita dor, fez os exames e o médico viu que ele tinha que ficar internado. A médica me disse que se eu achasse uma maca que eu segurasse. Achei, coloquei no corredor, porque a enfermeira disse que não cabia mais lá dentro. Aí um rapaz veio com um colchão, a maca era estreita e o colchão largo, na hora que eu estava colocando a meia no pé do meu pai, ele de barriga para cima, se virou um pouco e caiu do lado da parede e machucou o braço”, lembra a filha.

Comentários