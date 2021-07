WhatsApp: Novo recurso deve agradar usuários do aplicativo

Novidade permite que o dono da conta envie mídias (fotos e vídeos) que só podem ser visualizadas uma única vez pelo recebedor.

O WhatsApp deve lançar em breve mais um recurso esperado por seus usuários. A função “ver uma vez”, já disponível em aplicativos como Instagram, vai permitir o envio de fotos ou vídeos que desaparecem imediatamente após serem visualizados pelo destinatário.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, a empresa está testando a funcionalidade com usuários Beta do mensageiro no sistema Android. A previsão é que o recurso deve chegar em breve para iOS, e em seguida para o demais usuários.

Além de garantir mais privacidade ao permitir que a mensagem só seja vista uma vez, a função ainda exclui a mídia caso ela não seja aberta dentro de um determinado período de tempo. Isso significa que o conteúdo enviado terá “prazo de validade”.

“WhatsApp está trabalhando em uma segunda versão do ‘ver uma vez’ para uma atualização futura: fotos e vídeos, enviados neste modo, expiram se o destinatário não os abrir dentro de um determinado período de tempo!”, explicou o WABetaInfo em seu Twitter.

Por: R7