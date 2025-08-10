Cotidiano
Epitaciolândia EC estreia com goleada na Segunda Divisão e mira vaga na elite do futsal acreano
Time bate PSC por 5 a 1 e inicia caminhada em busca da Série A; presidente destaca apoio e projeto de fortalecimento do esporte
Na estreia pela Segunda Divisão Masculina Adulta do Estadual de Futsal Acreano, o Epitáciolândia Esporte Clube venceu com autoridade o PSC por 5 a 1, no Ginásio do Sesi, em Rio Branco (AC). O resultado garantiu os primeiros três pontos e marcou o início da trajetória rumo ao sonho de alcançar a Série A e figurar entre as melhores equipes do estado.
O presidente do clube, Jessé de Oliveira, agradeceu o apoio dos parceiros, com destaque para o prefeito de Epitáciolândia, Sérgio Lopes, e toda a diretoria. Ele ressaltou que, apesar de ser um clube jovem, a equipe tem se dedicado para fortalecer o esporte local e conquistar resultados que consolidem o projeto.
Jessé também adiantou que, em breve, o Campeonato Feminino Série B terá início, ampliando ainda mais a participação do Epitáciolândia EC nas competições estaduais e reforçando o compromisso do clube com o futsal em todas as categorias.
Cotidiano
Epitaciolândia EC vive sábado histórico no Estadual de Futsal 2025
Cotidiano
Acre terá 316 novas moradias do Minha Casa, Minha Vida em 14 municípios
O Ministério das Cidades divulgou, nesta sexta-feira (8), o resultado da seleção de propostas do programa Minha Casa, Minha Vida – Urbano Sub50, destinado a municípios com até 50 mil habitantes. No Acre, foram contempladas 316 unidades habitacionais distribuídas em 14 cidades.
A iniciativa, financiada com recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS), prevê subsídios para a construção de novas moradias em áreas urbanas, com investimento máximo de R$ 140 mil por unidade. Em todo o país, mais de 2,7 mil municípios foram selecionados, totalizando aproximadamente 60 mil residências.
De acordo com a Portaria MCID nº 892, publicada em edição extra do Diário Oficial da União, os municípios acreanos contemplados terão até 12 de setembro de 2025 para cadastrar as propostas na plataforma TransfereGov (programa 5600020250030). Após a habilitação, o prazo para apresentação da documentação necessária à contratação junto à Caixa Econômica Federal será 10 de março de 2026.
O secretário Nacional de Habitação, Augusto Rabelo, destacou que a seleção priorizou critérios técnicos de desenvolvimento urbano, econômico e social. “O foco é garantir qualidade de vida à população beneficiada, com moradias em locais adequados e infraestrutura planejada”, afirmou.
No Acre, os municípios contemplados foram Acrelândia; Assis Brasil, com projetos nas esferas municipal e estadual; Brasiléia; e Bujari. Também foram selecionados Feijó; Jordão; Mâncio Lima; e Manoel Urbano, com projetos tanto municipais quanto estaduais.
A lista inclui ainda Plácido de Castro; Rodrigues Alves; Santa Rosa do Purus, com propostas municipais e estaduais; Senador Guiomard; e Tarauacá, igualmente com projetos nas duas esferas.
Por fim, Xapuri completa a relação de cidades acreanas beneficiadas nesta etapa do programa.
Cotidiano
Altos vence o Independência e avança para as oitavas do Brasileiro
O Altos venceu o Independência por 3 a 1 neste sábado, 9, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, no Piauí, e garantiu uma vaga nas oitavas de final do Campeonato Brasileiro da Série D. O atacante Macário marcou os três do Jacaré e Felipinho descontou para o Tricolor.
No placar agregado das duas partidas, o Altos venceu o Independência por 8 a 2 e o placar serve para mostrar a justa classificação da equipe do Piauí.
Termina a temporada
A eliminação do Independência marca o fechamento das participações dos times acreanos nos torneios nacionais na temporada de 2025.
Grupo dividido
O Independência tinha o grupo dividido desde o Campeonato Estadual. Os atletas locais e importados não tinham uma boa relação e isso ampliou as dificuldades durante toda a temporada.
Investidores ficam?
A primeira pergunta após a eliminação na Série D é se os investidores ficarão no clube?. O atual contrato com os dirigentes do futebol foi somente para a temporada de 2025 e será necessária uma negociação visando uma renovação.
