Acre
Vídeo: Carro cai no Rio Acre durante manobra em rampa de balsa em Rio Branco
Veículo transportava sete pessoas no momento do incidente; ninguém ficou ferido
Na manhã deste sábado (9), um carro modelo VW/Saveiro caiu no Rio Acre enquanto realizava uma manobra na rampa de acesso à balsa no polo Benfica, em Rio Branco.
Segundo testemunhas, o motorista perdeu o controle do veículo e, para evitar um acidente de maiores proporções, direcionou o automóvel para a água.
De acordo com relatos de pessoas que estavam no local, havia cerca de sete ocupantes no carro no momento do incidente. Apesar do susto, todos saíram ilesos. O veículo, no entanto, sofreu danos significativos.
VEJA O VÍDEO:
Acre
Acre
Motociclista fica ferido após cair na BR-364, em Rio Branco
Acidente ocorreu na tarde deste sábado; vítima foi socorrida pelo Samu e segue em estado estável
O motociclista identificado apenas como Pablo ficou ferido após perder o controle da moto e cair, na tarde deste sábado (9), nas proximidades da entrada do Loteamento Santo Afonso, na BR-364, região do Segundo Distrito de Rio Branco.
Segundo testemunhas, Pablo seguia no sentido Porto Velho/Rio Branco, pilotando uma motocicleta modelo Honda/Fazer, de cor roxa, quando perdeu o equilíbrio e caiu. Com o impacto, foi arremessado e bateu violentamente com o rosto no asfalto. O capacete se soltou, possivelmente por estar sem a fivela afivelada, fazendo com que sua cabeça atingisse o chão com força.
Uma ambulância de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que passava pelo local, prestou os primeiros atendimentos e solicitou reforço de outra unidade. Devido à gravidade da queda e ao fato de a vítima estar supostamente alcoolizada — conseguindo informar apenas o primeiro nome —, Pablo foi imobilizado e levado ao pronto-socorro de Rio Branco. Seu estado de saúde é estável.
A motocicleta ficou sob a guarda da Polícia Militar do 2º Batalhão, que acionou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para registrar a ocorrência, já que o acidente ocorreu em trecho sob jurisdição federal.
