Acre terá 316 novas moradias do Minha Casa, Minha Vida em 14 municípios
O Ministério das Cidades divulgou, nesta sexta-feira (8), o resultado da seleção de propostas do programa Minha Casa, Minha Vida – Urbano Sub50, destinado a municípios com até 50 mil habitantes. No Acre, foram contempladas 316 unidades habitacionais distribuídas em 14 cidades.
A iniciativa, financiada com recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS), prevê subsídios para a construção de novas moradias em áreas urbanas, com investimento máximo de R$ 140 mil por unidade. Em todo o país, mais de 2,7 mil municípios foram selecionados, totalizando aproximadamente 60 mil residências.
De acordo com a Portaria MCID nº 892, publicada em edição extra do Diário Oficial da União, os municípios acreanos contemplados terão até 12 de setembro de 2025 para cadastrar as propostas na plataforma TransfereGov (programa 5600020250030). Após a habilitação, o prazo para apresentação da documentação necessária à contratação junto à Caixa Econômica Federal será 10 de março de 2026.
O secretário Nacional de Habitação, Augusto Rabelo, destacou que a seleção priorizou critérios técnicos de desenvolvimento urbano, econômico e social. “O foco é garantir qualidade de vida à população beneficiada, com moradias em locais adequados e infraestrutura planejada”, afirmou.
No Acre, os municípios contemplados foram Acrelândia; Assis Brasil, com projetos nas esferas municipal e estadual; Brasiléia; e Bujari. Também foram selecionados Feijó; Jordão; Mâncio Lima; e Manoel Urbano, com projetos tanto municipais quanto estaduais.
A lista inclui ainda Plácido de Castro; Rodrigues Alves; Santa Rosa do Purus, com propostas municipais e estaduais; Senador Guiomard; e Tarauacá, igualmente com projetos nas duas esferas.
Por fim, Xapuri completa a relação de cidades acreanas beneficiadas nesta etapa do programa.
Altos vence o Independência e avança para as oitavas do Brasileiro
O Altos venceu o Independência por 3 a 1 neste sábado, 9, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, no Piauí, e garantiu uma vaga nas oitavas de final do Campeonato Brasileiro da Série D. O atacante Macário marcou os três do Jacaré e Felipinho descontou para o Tricolor.
No placar agregado das duas partidas, o Altos venceu o Independência por 8 a 2 e o placar serve para mostrar a justa classificação da equipe do Piauí.
Termina a temporada
A eliminação do Independência marca o fechamento das participações dos times acreanos nos torneios nacionais na temporada de 2025.
Grupo dividido
O Independência tinha o grupo dividido desde o Campeonato Estadual. Os atletas locais e importados não tinham uma boa relação e isso ampliou as dificuldades durante toda a temporada.
Investidores ficam?
A primeira pergunta após a eliminação na Série D é se os investidores ficarão no clube?. O atual contrato com os dirigentes do futebol foi somente para a temporada de 2025 e será necessária uma negociação visando uma renovação.
Rivera e Náuas são campeões do Estadual 3×3 no Sub-18 e 23
As equipes do Djalma Batista/Rivera, de Tarauacá, e o Náuas, de Cruzeiro do Sul, conquistaram neste sábado, 9, em Tarauacá, o título do Campeonato Estadual 3×3 de Basquete nas categorias Sub-18 e 23, no masculino. Os times da AAB, de Rio Branco, foi vice nas duas categorias.
Brasileiro em Manaus
Djalma Batista/Rivera, Náuas e AAB estão classificadas no Sub-18 e 23 para a disputa da fase Regional do Campeonato Brasileiro 3 x 3. A competição será disputada em Manaus, no Amazonas, e os campeões irão disputar as finais do torneio nacional.
Avaliação positiva
O diretor técnico da Federação Acreana de Basquete (FEAB), professor Manielden Távora avaliou de maneira positiva as finais do 3×3 em Tarauacá.
“Tivemos as finais com jogos bem equilibrados e muita emoção em todas as partidas. Vamos ser bem representados na fase Regional em Manaus”, declarou Manielden Távora.
Campeonato Estadual da 2ª Divisão inicia com bons jogos e goleadas
O Campeonato Estadual da 2ª Divisão começou nesse sábado, 9, com cinco partidas, no ginásio do Sesc.
No jogo de abertura da competição, Epitaciolândia goleou o PSC por 5 a 1. O time de Xapuri derrotou os Amigos do Gerson por 4 x 2. O Villa City derrotou o Borussia por 4 a 1 e a Adesg “atropelou” o Bujari por 5 a 0.
Duelo equilibrado
No confronto mais equilibrado da rodada, Capixaba, um dos favoritos ao título, venceu o Montenegro por 1 a 0.
Bom começo
O presidente da Federação Acreana de Futsal (Fafs), Rafael do Vale, elogiou o início do torneio e acredita em uma competição muito disputada.
“Temos o acesso de maneira direta para dois times e uma excelente premiação. Vamos ter uma segunda divisão bem disputada como em 2024”, declarou Rafael do Vale.
