Epitaciolândia EC vive sábado histórico no Estadual de Futsal 2025

Time feminino Sub-17 garante vaga na final e masculino avança à semifinal com vitória empolgante

O Epitáciolândia Esporte Clube teve um desempenho impecável no último sábado (9) pelo Estadual de Futsal 2025, classificando-se para a grande final do Feminino Sub-17 e para a semifinal do Masculino Sub-17.

No torneio feminino, disputado no CIEC (Centro Integrado de Esporte para a Comunidade), em Rio Branco (AC), a equipe venceu Porto Acre por 3 a 1, garantindo a chance de conquistar o bicampeonato, já que foi campeã no ano passado.

Já no masculino, o Epitáciolândia superou Brasiléia por 5 a 1 e agora enfrentará Monte Negro na semifinal. A outra vaga na final será decidida entre Porto Acre e PSC.