Body Move Acre, inovação na perda de calorias
A Body Move Acre, recentemente inaugurada em Rio Branco, protagoniza neste domingo (10) um conteúdo produzido pelo videomaker do ac24horas, Kennedy Santos. A empresa, liderada pela sócia-proprietária Samara Ossame, fica na rua Marte, 1530, Galeria Marte, sala 02, Morada do Sol. Para marcar sessão avulsa ou pacotes e obter mais informações, basta ligar (68) 99233-7588.
Com equipamentos ultramodernos, a Body Move Acre ajuda significativamente na perda de calorias. Uma novidade que chegou ao mercado há pouco tempo e que já vem fazendo o maior sucesso.
“A Shape Space é uma tecnologia inovadora de remodelação corporal e perda de gordura. Quando a pessoa veste a roupa, tem a intensidade da eletroestimulação”, explica Ossame.
De acordo com a empresária, lâmpadas de led instaladas na máquina também estimulam a produção de colágeno no rosto, tudo isso enquanto o cliente faz uma sessão de 30 minutos.
A empresária Lidiane Mascarenhas também aprovou a modalidade. “É como se você movimentasse a cintura. A grande vantagem para mim é eliminar bastante calorias em pouco tempo”.
Com a Shape Space e Shape Bike, oferecidas pela Body Move Acre, é possível perder até 1.500 calorias em apenas 30 minutos de atividade física, com uma combinação de fatores que reduzem o estresse, dão mais conforto articular, estimulam colágeno e aceleram a recuperação muscular. O foco é a junção do emagrecimento acelerado com treino cardiovascular assistido.
Carro cai no Rio Acre durante manobra em rampa de balsa em Rio Branco
Veículo transportava sete pessoas no momento do incidente; ninguém ficou ferido
Na manhã deste sábado (9), um carro modelo Saveiro caiu no Rio Acre enquanto realizava uma manobra na rampa de acesso à balsa no polo Benfica, em Rio Branco.
Segundo testemunhas, o motorista perdeu o controle do veículo e, para evitar um acidente de maiores proporções, direcionou o automóvel para a água.
De acordo com relatos de pessoas que estavam no local, havia cerca de sete ocupantes no carro no momento do incidente. Apesar do susto, todos saíram ilesos. O veículo, no entanto, sofreu danos significativos.
VEJA O VÍDEO:
Motociclista fica ferido após cair na BR-364, em Rio Branco
Acidente ocorreu na tarde deste sábado; vítima foi socorrida pelo Samu e segue em estado estável
O motociclista identificado apenas como Pablo ficou ferido após perder o controle da moto e cair, na tarde deste sábado (9), nas proximidades da entrada do Loteamento Santo Afonso, na BR-364, região do Segundo Distrito de Rio Branco.
Segundo testemunhas, Pablo seguia no sentido Porto Velho/Rio Branco, pilotando uma motocicleta modelo Honda/Fazer, de cor roxa, quando perdeu o equilíbrio e caiu. Com o impacto, foi arremessado e bateu violentamente com o rosto no asfalto. O capacete se soltou, possivelmente por estar sem a fivela afivelada, fazendo com que sua cabeça atingisse o chão com força.
Uma ambulância de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que passava pelo local, prestou os primeiros atendimentos e solicitou reforço de outra unidade. Devido à gravidade da queda e ao fato de a vítima estar supostamente alcoolizada — conseguindo informar apenas o primeiro nome —, Pablo foi imobilizado e levado ao pronto-socorro de Rio Branco. Seu estado de saúde é estável.
A motocicleta ficou sob a guarda da Polícia Militar do 2º Batalhão, que acionou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para registrar a ocorrência, já que o acidente ocorreu em trecho sob jurisdição federal.
