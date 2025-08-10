Body Move Acre, inovação na perda de calorias

A Body Move Acre, recentemente inaugurada em Rio Branco, protagoniza neste domingo (10) um conteúdo produzido pelo videomaker do ac24horas, Kennedy Santos. A empresa, liderada pela sócia-proprietária Samara Ossame, fica na rua Marte, 1530, Galeria Marte, sala 02, Morada do Sol. Para marcar sessão avulsa ou pacotes e obter mais informações, basta ligar (68) 99233-7588.

Com equipamentos ultramodernos, a Body Move Acre ajuda significativamente na perda de calorias. Uma novidade que chegou ao mercado há pouco tempo e que já vem fazendo o maior sucesso.

“A Shape Space é uma tecnologia inovadora de remodelação corporal e perda de gordura. Quando a pessoa veste a roupa, tem a intensidade da eletroestimulação”, explica Ossame.

De acordo com a empresária, lâmpadas de led instaladas na máquina também estimulam a produção de colágeno no rosto, tudo isso enquanto o cliente faz uma sessão de 30 minutos.

A empresária Lidiane Mascarenhas também aprovou a modalidade. “É como se você movimentasse a cintura. A grande vantagem para mim é eliminar bastante calorias em pouco tempo”.

Com a Shape Space e Shape Bike, oferecidas pela Body Move Acre, é possível perder até 1.500 calorias em apenas 30 minutos de atividade física, com uma combinação de fatores que reduzem o estresse, dão mais conforto articular, estimulam colágeno e aceleram a recuperação muscular. O foco é a junção do emagrecimento acelerado com treino cardiovascular assistido.

