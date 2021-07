Voluntárias resgatam cachorra desnutrida e com as patas quebradas em casa de professor aposentado

“Quando chegamos no quintal sentimos um cheiro podre, fomos fazer aplicação de medicamentos e levar ração. Ele levou a gente até ela, e não conseguimos acreditar na situação. É uma cadela idosa, que já não tem uma das patas traseira e das da frente estão com os ossos todos expostos”, lamentou.

A reportagem não conseguiu contato com o professor. O delegado Vinícius Almeida falou que o dono do animal já foi intimado e deve ser ouvido até quarta-feira (14).

O professor alegou ainda que a cachorra saiu do quintal e quando voltou já estava com os membros quebrados. Contudo, Cristiane destacou que a desnutrição do animal não é de agora. “A questão das patas dela pode até ser, mas a desnutrição é de muito tempo. É decorrente de maus-tratos. Se eu crio um animal e ele sai para rua, volta machucado é dever do dono levar no veterinário, caso contrário é considerado maus-tratos”, afirmou.

A cachorra está provisoriamente no Centro de Zoonoses. Mas, o grupo está fazendo campanha para arrecadar ração, porque o animal não tem mais o dentes, e remédios para os ferimentos.