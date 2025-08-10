fbpx
Vice-governadora Mailza ouve moradores e produtores do Quixadá durante audiência e promete buscar soluções para a estrada

Publicado

33 minutos atrás

em

Garantir o direito de ir e vir, melhorar as condições de tráfego e assegurar a qualidade de vida dos moradores. Com o propósito de ouvir e buscar soluções, a vice-governadora Mailza Assis participou, neste sábado, 9, de uma audiência com moradores e produtores da estrada do Quixadá, em Rio Branco. O encontro foi realizado na Associação de Produtores e contou com a presença do deputado estadual Afonso Fernandes e do representante do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), Roberto Assaf.

Vice-governadora ouviu moradores e produtores da estrada do Quixadá. Foto: Raylanderson Frota/Secom

Durante a reunião, foram apresentadas as principais reivindicações da comunidade como a recuperação da estrada com operação tapa-buracos, melhorias no transporte escolar, incluindo a substituição de veículos antigos, e a manutenção dos ramais Limoeiro, Boa Água e Colibri, que estão em más condições. Os moradores também alertaram sobre o impacto econômico e social da precariedade das vias, que prejudica o escoamento da produção agrícola e dificulta o acesso de estudantes às escolas.

Audiência reuniu moradores, produtores, deputado Afonso Fernandes e o representante do Deracre, Roberto Assaf. Foto: Raylanderson Frota/Secom

A vice-governadora Mailza reafirmou seu compromisso com a comunidade e declarou que, embora a responsabilidade pela estrada seja municipal, o governo estadual irá acompanhar o caso de perto e buscar soluções para recuperar a região. “Acima de tudo estão as pessoas. A Estrada do Quixadá precisa ser digna para que as pessoas possam ir e vir e cuidar de seus afazeres. Esse é o mínimo que vocês precisam. Vamos até o fim para encontrar uma solução. Aqui estão famílias, trabalhadores e produtores que ajudam a colocar alimento na mesa da nossa população. É nosso dever lutar pela trafegabilidade, segurança e qualidade de vida dessas pessoas. Da minha parte vocês têm esse compromisso,” reafirmou.

O deputado Afonso Fernandes reforçou a importância da união de esforços. “Mesmo não sendo uma responsabilidade direta do Estado, viemos aqui ouvir e abraçar a causa. Vamos buscar, junto à Prefeitura e ao Deracre, as medidas necessárias para que essa estrada seja recuperada,” reforçou.

Mailza se comprometeu a buscar soluções para os moradores da região. Foto: Raylanderson Frota/Secom

O representante do Deracre, Roberto Assaf, informou que o órgão já iniciou um levantamento de custos e que buscará uma solução em conjunto com a prefeitura de Rio Branco. “A presidente Sula Ximenes, semana passada esteve com o deputado Afonso, o deputado trouxe para nós esse problema do Quixadá. Embora a estrada seja de responsabilidade municipal, o Deracre será parceiro. Estamos orçando a recuperação e vamos avaliar como o Estado pode ajudar com insumos, maquinário ou combustível. Vamos fazer de tudo para trazer melhorias,” garantiu.

Reivindicação e esperança

A audiência teve início com a leitura de uma carta pelos próprios moradores. A professora Maria Edilene destacou a importância da estrada para o escoamento da produção e para o acesso à educação.

“Todos os dias, por essa precária estrada, são transportadas toneladas de alimentos como macaxeira, banana, melancia, abóbora, abacaxi, milho, peixe, frutas e, principalmente, as hortaliças, abastecendo boa parte dos mercados de nossa capital. Sem esquecer que muitos desses produtos compõem a merenda escolar das redes municipal e estadual de ensino. Centenas de estudantes dependem dela para chegar à escola. O direito de ir e vir, garantido pela Constituição, está sendo negado. Queremos soluções que devolvam dignidade e respeito a quem vive e produz aqui,” destacou.

O presidente da Associação do Quixadá e da Cooperativa de Agricultura Familiar e Economia Solidária, a CoopQuixadá, Antonino Torres Cabreiro, enfatizou a luta da comunidade. “Durante anos foram muitos ‘nãos’ e promessas não cumpridas. Hoje recebemos a vice-governadora como uma esperança. Não queremos apenas ouvir que é possível, queremos ver a estrada recuperada para garantir a trafegabilidade,” disse.

Também presente na audiência, o presidente da Associação Limoeiro, Antônio Eliandro, reforçou a urgência de ações concretas. “Vivemos numa situação de altos e baixos, mas agora estamos no lado mais baixo. A estrada está intrafegável. Precisamos de dignidade e do direito de ir e vir, que hoje nos é negado,” reclamou,

A servidora pública e moradora do Quixadá, Ana Maria, também alertou para problemas estruturais. “As pontes estão quebradas, as estradas esburacadas e sem sinalização. Isso prejudica o transporte escolar e o escoamento da produção. Solicitamos que as autoridades ajam para garantir acesso de inverno a verão,” cobrou.

Brasiléia avança à semifinal do Estadual Masculino de Futsal Sub-20

Publicado

2 horas atrás

em

10 de agosto de 2025

Por

Jogando diante de sua torcida no ginásio Luiz Eduardo Lopes Pessoa, no sábado, 9, a equipe sub-20 de Brasiléia garantiu vaga na semifinal do Campeonato Estadual de Futsal Masculino ao vencer o Villa, de Rio Branco, pelo placar de 2 a 0.

Os gols da vitória foram marcados por Mateus Ribeiro e Pedrinho, que brilharam na partida e garantiram o avanço da equipe. Agora, o Brasiléia enfrentará o Lyon na semifinal, também em casa, em data e horário ainda a serem definidos pela organização.

Enquanto o sub-20 segue firme na disputa pelo título, a equipe sub-17 não teve a mesma sorte. Jogando em Rio Branco, foi superada e se despediu da competição.

A expectativa agora é de casa cheia no próximo duelo, com a torcida apoiando o Brasiléia na busca por uma vaga na grande final do Estadual.

Homem sofre tentativa de homicídio a golpes de terçado em Rio Branco

Publicado

20 horas atrás

em

9 de agosto de 2025

Por

Vítima de 37 anos teve fratura exposta no braço e cortes no rosto; agressor fugiu após o ataque

Jhony da Silva Costa, de 37 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na manhã deste sábado (9), na Rua Campo Grande, bairro João Eduardo I, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco. Ele foi atacado por um homem armado com um terçado enquanto caminhava pela via pública.

Segundo testemunhas, a vítima foi atingida no braço e no rosto. Ao tentar fugir, caiu no chão, momento em que o agressor tentou golpeá-lo no pescoço. Jhony conseguiu se defender colocando o braço à frente, mas sofreu fratura exposta no membro esquerdo e intenso sangramento.

Moradores ouviram os gritos e acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A vítima recebeu atendimento de uma equipe de suporte básico e foi encaminhada ao pronto-socorro, onde permanece internada em estado estável.

O autor do crime fugiu levando a arma utilizada e não foi localizado. O caso será investigado pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e, posteriormente, repassado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Governo entrega mais de 120 toneladas de alimentos arrecadados durante a troca de ingressos para os shows da Expoacre e beneficia 50 instituições sociais

Publicado

1 dia atrás

em

9 de agosto de 2025

Por

Governo arrecadou mais de 120 toneladas de alimentos com troca de ingressos. Foto: Raylanderson Frota/Secom

União, solidariedade e compromisso com quem mais precisa. O governo do Acre iniciou neste sábado, 9, a entrega de mais de 120 toneladas de alimentos arrecadados por meio da troca solidária para acesso aos shows nacionais da Expoacre 50 anos. A ação vai beneficiar mais de 50 instituições que atuam no acolhimento de famílias em situação de vulnerabilidade social, alcançando aproximadamente 5 mil famílias em Rio Branco e municípios vizinhos.

O governador Gladson Camelí destacou o compromisso do Estado com o assistencialismo social para cuidar das pessoas.

“Esse é o lema do nosso governo, cuidar das pessoas. Essa entrega representa não só o compromisso do Estado, mas da população com o combate à fome no nosso Acre”, disse o gestor.

A entrega foi realizada na Casa da Amizade, em Rio Branco, e contou com a participação da vice-governadora e secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Mailza Assis, além de representantes das instituições e voluntários.

Mailza falou da importância da iniciativa, que uniu entretenimento e responsabilidade social. “Aproveitamos a maior festa do nosso estado para promover solidariedade. Transformar ingressos em alimento significa transformar alegria em esperança. Esse é o básico, a primeira necessidade de todo ser humano, e precisamos unir forças para levar dignidade a quem mais precisa. Nunca vai ser demais fazermos ações como essa. Nós, como governo, nos comprometemos com isso”, afirmou Mailza.

O governador Gladson Camelí destacou que a iniciativa reflete uma das diretrizes mais relevantes de sua gestão: a redução das desigualdades.

Mais de 50 instituições serão beneficiadas. Foto: Raylanderson Frota/Secom

“Sou um gestor que cria pontes. Quando digo que a Expoacre é mais do que um evento, é exatamente disso que estou falando. Ela movimenta a economia e, ao mesmo tempo, constrói uma rede de solidariedade que alcança quem mais precisa. Portanto, além dos indicadores econômicos, hoje celebramos também essa ação que beneficiará centenas de pessoas em situação de vulnerabilidade. Agradeço à população que atendeu ao nosso chamado e protagonizou esse verdadeiro espetáculo de solidariedade”, afirmou.

Vice-governadora destacou importância da iniciativa. Foto: Raylanderson Frota/ Secom

A ação foi viabilizada por meio de parceria entre o governo do Estado e a Casa da Amizade, com apoio da organização da Expoacre. Segundo a presidente da Casa da Amizade, Ivone Tavares, o resultado superou expectativas. “Muitas pessoas nunca teriam oportunidade de ver seus artistas favoritos e, ao mesmo tempo, contribuir para ajudar quem precisa. Hoje fazemos a primeira entrega, que vai beneficiar entidades de Rio Branco e também devemos entregar as doações para municípios como Porto Acre, Bujari, Brasileia e Senador Guiomard”, disse.

Arrecadação foi feita em parceria do governo e a Casa da Amizade. Foto: Raylanderson Frota/Secom

Entre as entidades contempladas está a Casa Lar Ester, coordenada pela organização Jocum, que acolhe meninas  vítimas de abuso e exploração sexual. A vice-presidente, Rebeca Belon, disse que a doação vem em um bom momento. “Nós dependemos totalmente de doações e esta chega em um momento muito importante. É alimento, mas também é um gesto de cuidado com nossas crianças e adolescentes”, afirmou.

Vice-governadora Mailza agradeceu representantes de instituições. Foto: Raylanderson Frota/Secom

O secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanipal Mesquita, que ficou à frente da parceria com a Casa da Amizade, ressaltou que esse momento representa o verdadeiro significado da festa. “Esse momento aqui é o mais importante porque essa proposta do governo do Estado e da Casa da Amizade de converter os ingressos em alimentos, essa decisão do governador Gladson Cameli e vice-governadora de investir nos shows e fazer de graça para a população. Essa também é uma prestação de contas das entregas, do volume arrecadado, mais de 100 toneladas. A gente fica feliz, também como gestor direto que tratou do convênio, fico muito agradecido de ter a Secretaria desenvolvendo essa ação junto com a cada da Amizade,” destacou.

Iniciativa deve beneficiar 5 mil famílias. Foto: Raylanderson Frota/Secom

Com mais de 1,5 mil cestas montadas já na primeira etapa, a expectativa é de que todas as 120 toneladas sejam distribuídas nas próximas semanas. A mobilização envolveu servidores públicos, voluntários e parceiros, reforçando o papel da Expoacre como espaço de desenvolvimento econômico, cultural e humano.

Manoel Lima, o Garrincha, que também participa da coordenação da ação,  destacou o esforço para entregar as cestas para famílias o mais breve possível. “Nós estamos aqui fazendo a primeira etapa da entrega desses alimentos que foram trocados por ingressos para os shows da Expoacre, a gente sabe muito bem que a entrega desses produtos não vai resolver o problema de todo mundo, mas vai ajudar com certeza muitas famílias que não têm nada hoje vão ter o que comer, principalmente passando o dia dos pais, já com alimentos dentro de casa, isso que é o nosso interesse de fazer a entrega o mais rápido possível,” explicou.

