Brasiléia avança à semifinal do Estadual Masculino de Futsal Sub-20

O governador Gladson Camelí destacou o compromisso do Estado com o assistencialismo social para cuidar das pessoas.

“Esse é o lema do nosso governo, cuidar das pessoas. Essa entrega representa não só o compromisso do Estado, mas da população com o combate à fome no nosso Acre”, disse o gestor.

A entrega foi realizada na Casa da Amizade, em Rio Branco, e contou com a participação da vice-governadora e secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Mailza Assis, além de representantes das instituições e voluntários.

Mailza falou da importância da iniciativa, que uniu entretenimento e responsabilidade social. “Aproveitamos a maior festa do nosso estado para promover solidariedade. Transformar ingressos em alimento significa transformar alegria em esperança. Esse é o básico, a primeira necessidade de todo ser humano, e precisamos unir forças para levar dignidade a quem mais precisa. Nunca vai ser demais fazermos ações como essa. Nós, como governo, nos comprometemos com isso”, afirmou Mailza.

O governador Gladson Camelí destacou que a iniciativa reflete uma das diretrizes mais relevantes de sua gestão: a redução das desigualdades.

“Sou um gestor que cria pontes. Quando digo que a Expoacre é mais do que um evento, é exatamente disso que estou falando. Ela movimenta a economia e, ao mesmo tempo, constrói uma rede de solidariedade que alcança quem mais precisa. Portanto, além dos indicadores econômicos, hoje celebramos também essa ação que beneficiará centenas de pessoas em situação de vulnerabilidade. Agradeço à população que atendeu ao nosso chamado e protagonizou esse verdadeiro espetáculo de solidariedade”, afirmou.

A ação foi viabilizada por meio de parceria entre o governo do Estado e a Casa da Amizade, com apoio da organização da Expoacre. Segundo a presidente da Casa da Amizade, Ivone Tavares, o resultado superou expectativas. “Muitas pessoas nunca teriam oportunidade de ver seus artistas favoritos e, ao mesmo tempo, contribuir para ajudar quem precisa. Hoje fazemos a primeira entrega, que vai beneficiar entidades de Rio Branco e também devemos entregar as doações para municípios como Porto Acre, Bujari, Brasileia e Senador Guiomard”, disse.

Entre as entidades contempladas está a Casa Lar Ester, coordenada pela organização Jocum, que acolhe meninas vítimas de abuso e exploração sexual. A vice-presidente, Rebeca Belon, disse que a doação vem em um bom momento. “Nós dependemos totalmente de doações e esta chega em um momento muito importante. É alimento, mas também é um gesto de cuidado com nossas crianças e adolescentes”, afirmou.

O secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanipal Mesquita, que ficou à frente da parceria com a Casa da Amizade, ressaltou que esse momento representa o verdadeiro significado da festa. “Esse momento aqui é o mais importante porque essa proposta do governo do Estado e da Casa da Amizade de converter os ingressos em alimentos, essa decisão do governador Gladson Cameli e vice-governadora de investir nos shows e fazer de graça para a população. Essa também é uma prestação de contas das entregas, do volume arrecadado, mais de 100 toneladas. A gente fica feliz, também como gestor direto que tratou do convênio, fico muito agradecido de ter a Secretaria desenvolvendo essa ação junto com a cada da Amizade,” destacou.

Com mais de 1,5 mil cestas montadas já na primeira etapa, a expectativa é de que todas as 120 toneladas sejam distribuídas nas próximas semanas. A mobilização envolveu servidores públicos, voluntários e parceiros, reforçando o papel da Expoacre como espaço de desenvolvimento econômico, cultural e humano.

Manoel Lima, o Garrincha, que também participa da coordenação da ação, destacou o esforço para entregar as cestas para famílias o mais breve possível. “Nós estamos aqui fazendo a primeira etapa da entrega desses alimentos que foram trocados por ingressos para os shows da Expoacre, a gente sabe muito bem que a entrega desses produtos não vai resolver o problema de todo mundo, mas vai ajudar com certeza muitas famílias que não têm nada hoje vão ter o que comer, principalmente passando o dia dos pais, já com alimentos dentro de casa, isso que é o nosso interesse de fazer a entrega o mais rápido possível,” explicou.