A mulher disse que o material pertencia a ela que se tratava apenas de tabaco, ao abrir o pacote, foram encontradas 42 gramas de maconha e 130 gramas do que aparentava ser tabaco.

Ascom/Iapen

Uma visitante recebeu voz de prisão na entrada da Unidade Penitenciária do Quinari, localizada no município de Senador Guiomard.

Ela tentava entrar com 42 gramas de uma substancia aparentando ser maconha e 130 gramas de outra substância aparentando ser tabaco.

De acordo com o diretor operacional do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), Glauber Feitosa, por volta das 9h30, durante a visita familiar, a visitante foi submetida ao scanner corporal, onde foi identificado algo estranho na região genital.

Ao ser indagada, a mulher informou que estava menstruada.

Diante da informação, a policial responsável submeteu a visitante novamente ao scanner corporal e observou que o objeto estranho continuava a aparecer. Desta forma, a operadora foi falar com o diretor sobre o caso. Foi então neste momento que a visitante retirou o objeto e jogou por cima do muro.

Um dos policiais avistou quando o pacote caiu e levou até a guarda para a verificação na presença da visitante. A mulher disse que o material pertencia a ela que se tratava apenas de tabaco. Porém, ao abrir o pacote, foram encontradas 42 gramas do que aparentava ser maconha e 130 gramas do que aparentava ser tabaco.

Ao ser indagada, a mulher informou que receberia R$ 200,00 para levar a droga para dentro da cela, mas não informou para quem seria entregue.

Diante do ocorrido, a visitante recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Delegacia de Senador Guiomard para as medidas cabíveis. No âmbito da unidade, um procedimento administrativo será aberto para investigar quem receberia o material ilícito.

Comentários