Um homem de 21 anos de idade morreu na madrugada deste sábado, 20, após colidir com um muro de uma residência em frente à Distribuidora Voyage, no centro da cidade de Mâncio Lima.

A vítima é Jeremias Lima, 22 anos, morador do bairro Pé da Terra. Amigos relataram que antes do acidente o jovem estava ingerindo bebida alcoólica com colegas na comunidade dos virgínios.

O jovem dirigia uma moto modelo XTZ 250 LANDER. Com o impacto da batida, Jeremias Lima não resistiu aos ferimentos e foi a óbito instantes depois.

Moradores relataram que esse não foi o primeiro acidente com vítima fatal naquele local. Que é comum jovens trafegarem em alta velocidade durante a madrugada na Avenida Japiim, pois no local não há redutores de velocidade e nenhum tipo de fiscalização.

“As autoridades devem colocar lombadas ou “quebras molas” no trecho que vai do posto Japiim até a rotatória do Porto, para evitar novas mortes”, disse um morador.

Com informações Mâncio Lima em Foco

