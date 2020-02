Sem anunciar o real motivo de sua saída, o vereador Charbel Saady eleito pelo Partido Progressista – PP, aproveitou nesta terça-feira, dia 11, o segundo dia de sessão na Câmara Municipal de Brasiléia, para anunciar sua saída da sigla, onde era representante maior, após quase quatro anos.

Charbel disse em entrevista, que está visando novos projetos políticos e sai pela porta da frente do Partido, onde tem o maior respeito e admiração. “Em uma oportunidade futura estarei publicando uma Carta Aberta para falar de minha saída do PP. Continuarei apoiando do atual governo e ainda não quero falar sobre o partido pra onde estarei indo”, disse.

O vereador que é advogado e sua esposa que faz parte da direção do Hospital Wildy Viana, foi uma das revelações políticas no Município. Sua saída do partido do governador do Acre, aumenta a especulação de uma eventual candidatura à prefeito de Brasiléia em Outubro próximo.

Durante a Sessão, o vereador fez várias indicações e pedidos que beneficial os munícipes de Brasiléia.

Ouça entrevista como vereador Charbel Saady.

