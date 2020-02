Eleitores de 17 estados estão sendo chamados pelos Tribunais Regionais Eleitorais para cadastrar impressões digitais, fotografia e assinatura

A Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral (CGE) publicou nesta segunda-feira (10), no Diário de Justiça Eletrônico (DJE) do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que eleitores de 17 estados brasileiros fazem parte da etapa 2019/2020 do Programa de Identificação Biométrica do Eleitor.

Nesta etapa, serão chamados a participar da biometria os eleitores dos seguintes estados: Acre, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Rondônia.

Nos municípios incluídos na etapa 2019/2020, o cadastramento biométrico é obrigatório. A previsão da Justiça Eleitoral é a de concluir a coleta das digitais em todo o país até 2022. Para saber mais informações sobre os municípios e próximas fases, o TSE recomenda acompanhar as ações do tribunal local.

Confira as cidades acreanas que constam no provimento da Corregedoria (sujeitas à

Comentários