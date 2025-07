Polícia Civil participa da abertura da Expoacre 50 anos com a delegacia itinerante

A tradicional Cavalgada, que abre oficialmente a Expoacre, ocorre neste sábado, 26, com concentração e saída do Calçadão da Gameleira, em Rio Branco. A partir das 8 horas da manhã as principais ruas e avenidas que cortam os bairros do 2º Distrito de Rio Branco serão tomadas pelos participantes da festa.

Quem precisar se deslocar pela região, deve ficar atento às interdições, pois o tráfego pelas ruas 24 de Janeiro e Senador Eduardo Asmar estará interrompido, já que os participantes da Cavalgada se concentrarão nesses espaços.

Quem sair da Ponte Juscelino Kubitschek (Metálica) deverá, obrigatoriamente, converter à esquerda e seguir pela Rua Seis de Agosto. Os motoristas que vierem pela Via Chico Mendes, sentido Centro, devem seguir rumo à Ponte Coronel Sebastião Dantas.

Interdições a partir das 6 horas

Rua 24 de Janeiro: totalmente fechada para circulação de veículos;

Rua Seis de Agosto: circulação obrigatória para quem for se dirigir ao 2º Distrito, acessando posteriormente a Avenida Doutor Pereira Passos;

Rua Cunha Matos: fechada na altura da rotatória da Paróquia Imaculada Conceição até o mastro da bandeira;

Interdições a partir das 8 horas

Avenida Doutor Pereira Passos: fechada para circulação de veículos;

Rua Seis de Agosto: circulação obrigatória para quem for se dirigir ao 2º Distrito, acessando posteriormente a Avenida Amadeo Barbosa;

Divisão de pista na Via Chico Mendes e AC-40

No trecho da Via Chico Mendes, na altura do Posto Amapá até o Posto de Fiscalização da Corrente, haverá circulação em duplo sentido na pista da esquerda, contrária ao percurso da Cavalgada. Assim também ocorrerá na Rodovia AC-40, da rotatória da Corrente até a rotatória de acesso ao estacionamento do Parque de Exposições

Outras interdições

Todas as vias no entorno do trajeto da Cavalgada, passando pelos bairros Quinze, Triângulo Novo, Triângulo Velho e Taquari serão parcialmente interditadas e liberadas posteriormente.

Na altura do Posto Trimania, os veículos que saírem do Bairro Triângulo poderão cruzar a pista de maneira ordenada, quando autorizado pelos agentes de trânsito. As demais rotatórias no percurso estarão totalmente interditadas.

Quem estiver no Taquari e precisar se deslocar ao Centro, por exemplo, deverá seguir pela Rua Baguari até o Bairro Quinze e, posteriormente, ao Triângulo, onde poderá cruzar a Via Chico Mendes para acessar a Amadeo Barbosa, quando autorizado.

Quem se desloca no sentido Senador Guiomar/Centro de Rio Branco, deve acessar o recuo em frente ao Parque de Exposições e converter à direita na Rua Francisco Correia, que dá acesso à BR-364, de onde poderão utilizar a rotatória em frente ao Posto Correntão e seguir rumo à Via Chico Mendes.

