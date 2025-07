Fusão Histórica no Acre: Tem Tudo Aqui e CHAMAÍ Unem Forças para Revolucionar o Setor de Serviços

Em um movimento sem precedentes para o ecossistema de inovação do Acre, as startups Tem Tudo Aqui (TTA) e CHAMAÍ, plataformas multiserviços que atuavam como concorrentes direntes, anunciaram sua fusão. Este marco representa a primeira união de empresas do mesmo segmento no estado, prometendo transformar a forma como serviços são contratados na região e em toda a Amazônia.

As negociações que culminaram nesta fusão estratégica começaram durante a segunda edição do programa Acre For Startups em 2024. Foi lá que os CEOs Diego Negreiros, do TTA, e Taís Oliveira, do CHAMAÍ, perceberam que unir suas forças seria um passo fundamental para impulsionar o crescimento e o impacto de suas iniciativas.

A nova empresa combinada será uma robusta plataforma multiserviços, oferecendo uma vasta gama de profissionais, desde eletricistas, diaristas e encanadores até assistentes técnicos em ar condicionado, conectando consumidores a prestadores de serviços locais de forma eficiente e segura.

Liderança Visionária por Trás da Fusão

A fusão reúne o expertise e as distintas trajetórias de dois jovens empresários visionários:



Diego Negreiros, CEO do Tem Tudo Aqui, é bacharel em Direito e possui uma sólida carreira no setor público, com experiência como ex-diretor de políticas culturais, ex-diretor do Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC) e ex-chefe de departamento no Departamento de Trânsito do Acre (DETRAN/AC). Sua vivência em gestão e políticas públicas será crucial para a expansão e regulamentação da nova plataforma.



Taís Oliveira, CEO do CHAMAÍ, é psicóloga clínica e uma empresária social inovadora. É proprietária da Conscius Serviços em Psicologia, a maior referência em saúde mental do Alto Acre, e fundadora de outras iniciativas de sucesso, como o Tem Ingresso, uma ticketeria virtual. Sua expertise em inovação social e empreendedorismo agrega uma perspectiva única à nova empreitada.



Ambos os líderes compartilham a visão de criar um aplicativo que não apenas facilita a contratação de serviços, mas que também gere um significativo impacto socioeconômico na região, promovendo oportunidades para prestadores de serviços locais e oferecendo mais comodidade aos consumidores. A ambição é clara: revolucionar a contratação de serviços no Acre e, futuramente, expandir essa transformação para toda a Amazônia.

A expectativa é que a união do Tem Tudo Aqui e do CHAMAÍ estabeleça um novo padrão para o setor de startups no Acre, inspirando outras empresas a considerarem colaborações estratégicas para impulsionar o desenvolvimento econômico e a inovação local.

