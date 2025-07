Adolescentes atravessam rio de bicicleta em meio à seca no Jordão

Anúncio foi feito na abertura da Cavalgada; gestor reforçou apelo por prudência no trânsito durante os dias de festa

Durante entrevista coletiva realizada na manhã deste sábado (26), na abertura oficial da Expoacre 2025, o governador Gladson Cameli revelou que o público pode aguardar momentos especiais no show do cantor Gusttavo Lima, marcado para este domingo (27), no Parque de Exposições.

Segundo o governador, a expectativa para a apresentação é alta e o artista já foi informado sobre as “surpresas” que devem animar os presentes. “Amanhã teremos muitas surpresas no show do Gusttavo Lima, podem ter certeza. Já conversei com ele, inclusive”, declarou.

Cameli também destacou o empenho dos servidores públicos na organização do evento. “São milhares de trabalhadores atuando 24 horas por dia no Parque de Exposições. É uma grande festa, não tenho dúvidas”, afirmou.

Aproveitando a ocasião, o governador fez um apelo à população para que celebre com responsabilidade, alertando sobre os riscos da combinação entre álcool e direção. “Se for dirigir, não beba. Prudência!”, reforçou.

