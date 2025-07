Quarteto acusado de torturar e matar jovem é levado a júri popular no Acre

Quatro presidiários acusados de participar da tortura e execução do jovem Leandro Barbosa de Souza serão julgados pelo Tribunal do Júri. A sentença de pronúncia foi assinada pelo juiz Alesson Braz, da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar de Rio Branco.

Foram pronunciados os réus Adriano Bezerra de Oliveira, o “Galo”; Brendu-Hur Matos de Alencar; Weliton Lima da Silva, conhecido como “Rato”; e Santiclei Nascimento da Silva, o “Guarda Costas”. Eles vão responder por homicídio qualificado, com agravantes de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, corrupção de menores (por três vezes) e integração em organização criminosa. Santiclei também responderá pelo crime de tortura.

Segundo o Ministério Público, Leandro Barbosa foi torturado e executado no dia 2 de fevereiro de 2024. O corpo foi encontrado quatro dias depois, em uma área de mata na Travessa Banho de Cheiro, no Bairro da Paz, próximo a um igarapé. A vítima estava com as mãos e os pés amarrados.

A investigação aponta que o jovem foi rendido por criminosos ao sair da casa de conhecidos na região. A motivação do crime, segundo a polícia, está relacionada à disputa entre facções criminosas rivais.

Os quatro acusados já se encontram presos e foram identificados por agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A data do júri ainda não foi definida, mas deve ocorrer ainda este ano.