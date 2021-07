Vereador e ex-servidora são alvos de operação da PF no Bujari

Agentes da Polícia Federal deflagraram na manhã desta quarta-feira, 28, a Operação “Matrina”, que apura fraudes na concessão do benefício do bolsa família. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em desfavor de um vereador e de sua esposa, no Bujari, interior do Acre.

A Operação apura fraude na concessão do benefício bolsa família de maneira irregular por parte de ex-servidora pública de Bujari que, em conluio com um vereador da cidade, causou prejuízo estimado em R$ 150 mil aos cofres públicos.

A investigação teve início em abril de 2021, após relatórios sociais da Prefeitura de Bujari constatarem fraudes na concessão de diversos benefícios do bolsa família, os quais foram deferidos de maneira irregular.

A PF identificou que uma antiga servidora da prefeitura de Bujari, em conluio com um vereador da mesma cidade, na função de operadora do Bolsa-Família, cadastrou diversas famílias de maneira irregular, com a inserção de informações falsas e inexistentes, com a única finalidade de aumentar o valor do benefício, que chegou a ser concedido no valor de R$ 750,00 por mês, valor muito acima da média paga. Ademais, o fraudador cadastrou diversos componentes do seu próprio círculo familiar de maneira indevida.

O benefício assistencial Bolsa Família é pago para famílias em situação de miserabilidade e hipossuficiência com a finalidade de garantir o mínimo de dignidade humana aos seus componentes. A média do benefício pago gira em torno de R$ 180,00 por família, contudo, a PF apurou que no presente caso, os benefícios chegavam ao patamar de R$ 750,00 por família.

Os envolvidos responderão pelos crimes de estelionato e inserção de dados falsos em sistema de informações, com penas de até 12 anos de reclusão.