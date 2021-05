Vacina spray contra Covid-19 apresenta eficácia em testes com animais

Pesquisadores da Universidade do Alabama em Birmingham (UAB), nos Estados Unidos, apontaram resultados satisfatórios sobre a transmissão do SARS-CoV-2 na vacina em spray de dose única criada pela biofarmacêutica Altimmune Inc.

Segundo os novos dados, uma única dose da vacina, chamada de AdCOVID, apresentou uma imunidade esterilizante nos pulmões de animais vacinados. Porém, os animais não vacinados apresentaram uma infecção pulmonar densa após serem infectados com o vírus que causa a Covid-19.

“Encontramos uma grande carga do vírus infeccioso SARS-CoV-2 nos pulmões dos camundongos não vacinados. É importante ressaltar que nenhum tipo de vírus infeccioso pode ser detectado nos pulmões de animais vacinados com o AdCOVID”, diz o cientista. “Esses dados sugerem que a vacinação com uma única dose intranasal com o AdCOVID pode oferecer imunidade esterilizante que neutraliza o vírus infeccioso, o que parece ser a melhor forma de bloquear a transmissão viral”, completa.

A candidata à imunizante da COVID-19 não precisa de refrigeração e é aplicada forma de spray nasal uma única vez. A sua ação é de estimular a imunidade da mucosa no revestimento do nariz e dos pulmões, protegendo o indivíduo não só de gerar infecções como também de transmitir um vírus. A vacina intranasal ainda está na Fase 1 de testes clínicos, que avalia a segurança e a imunogenicidade nas pessoas vacinadas, e resultados mais precisos devem ser divulgados ainda em junho. “Bloquear a transmissão é crucial para prevenir a propagação do vírus e também o surgimento de novas variantes, o que pode prolongar a pandemia”, diz Roberts.

A Universidade do Alabama não é a única que vem apostando na aplicação intranasal de uma vacina contra a COVID-19. Aqui no Brasil, por exemplo, um imunizante nasal contra a doença deve ser testado ainda neste ano através de um estudo conduzido por professores da USP e da UFMG, com apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI). O mesmo vem sendo feito na Finlândia, que também apresentou resultados positivos em testes de uma vacina intranasal com animais e que deve passar por testes em humanos em breve.

Além disso, uma parceria da Emory University School of Medicine com o Institute for Biomedical Sciences at Georgia State, ambos dos Estados Unidos, vem desenvolvendo uma vacina da gripe em spray que protege o paciente de diferentes cepas virais.