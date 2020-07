Durante a agenda de hoje, o governador frisou seu apoio à Socorro Neri, desmentindo Tião Bocalom, o nome escolhido pelo Progressista para a pré-disputa, que chegou a postar nas suas redes sociais que teria recebido as bênçãos de Gladson.

“O que é dito está dito. Só Deus muda”, disse o governador Gladson Cameli sobre o apoio a Socorro Neri.

A nova declaração à prefeita foi dada na manhã desta quinta-feira (16) na inauguração da ponte do igarapé Redenção, na Estrada do Quixadá, um dia após a direção do PP e o pré-candidato do partido, Tião Bocalom, afirmarem que o governador teria se decidido pelo nome progressista, o que foi desmentido por Cameli ainda nesta quarta-feira.

Insatisfeito no PP, Gladson foi perguntado se aceitaria um convite da prefeita para se filiar ao PSB, Cameli tentou tergiversar, mas respondeu:

“Tem muita água pra rolar ainda. Pode ser, por que não? Eu não ando muito feliz com esse negócio de partido, não. Eu ando feliz é com o povo”, disse.

Cameli, porém, ponderou ao citar a presidente do PP, senadora Mailza Gomes, ao afirmar que a parlamentar está no seu papel de dirigente. Ele a elogiou.

“Não estou aqui desautorizando a senadora Mailza, pelo contrário.”

O governador reafirmou sua insatisfação com o PP e acrescentou que está tentando construir um aliança com o objetivo de fortalecer a candidatura que ele deve apoiar nas eleições deste ano.

Antes da chegada do governador ao ato de inauguração, a prefeita Socorro Neri disse, sem citar o PP e o nome de Tião Bocalom, que não comentaria questões relacionadas “a outros partidos e pré-candidatos”.

Sobre o apoio de Cameli, ela afirmou que “o governador é uma pessoa que aprendeu a respeitar, admirar e a gostar muito.”

Neri completou ainda que durante o período em que passou a ter parcerias com o governador observou que há entre eles “convergência e pensamentos parecidos em relação a gestão pública”.

