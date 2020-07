Empresa informou que que a iniciativa ajuda o cliente que sofre com os efeitos da pandemia e dá a oportunidade de manter e organizar a situação financeira.

Por G1 AC

Durante o período de pandemia do novo coronavírus, os consumidores que têm débitos com a Energisa Acre podem parcelar as dívidas por meio de negociação com a distribuidora. O parcelamento pode ser feito de cinco vezes até 36 parcelas.