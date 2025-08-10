Rio Branco lança plano para reduzir gasto de R$ 400 mil mensais com energia elétrica

Prefeitura implementa o Plano Municipal de Gestão Energética para otimizar consumo e investir economia em áreas prioritárias

A Prefeitura de Rio Branco iniciou a implantação do Plano Municipal de Gestão Energética (PLAMGE) para reduzir os mais de R$ 400 mil gastos mensalmente com energia elétrica nos prédios públicos. O engenheiro Aluízio Veras foi designado para coordenar a execução do projeto, que busca otimizar o consumo e adotar práticas de eficiência energética.

Segundo o secretário municipal de Administração, Marcus Lucena, o objetivo é utilizar os recursos públicos de forma mais consciente, destinando a economia obtida para setores essenciais. A ação envolve diagnóstico detalhado do uso de energia e adoção de medidas como modernização da iluminação, ajustes em equipamentos e conscientização dos servidores.

Para Veras, a participação de todos é determinante para o sucesso do plano. “Pequenas atitudes, como desligar aparelhos fora de uso, têm grande impacto”, destacou. A economia gerada será revertida em investimentos que beneficiem diretamente a população, reforçando o compromisso da gestão com a sustentabilidade e a boa administração dos recursos públicos.

