Geral
Mega-Sena sem ganhadores e próximo sorteio estimado em R$ 40 milhões
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.899 da Mega-Sena, realizado neste sábado (9). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 40 milhões para o próximo sorteio, no dia 12.
Os números sorteados foram: 10 – 22 – 28 – 42 – 44 – 51
5 acertos: 56 apostas ganhadoras, R$ 32.574,43
4 acertos: 3.375 apostas ganhadoras, R$ 890,92
Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de terça-feira (12), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
Comentários
Geral
Rio Branco lança plano para reduzir gasto de R$ 400 mil mensais com energia elétrica
Prefeitura implementa o Plano Municipal de Gestão Energética para otimizar consumo e investir economia em áreas prioritárias
A Prefeitura de Rio Branco iniciou a implantação do Plano Municipal de Gestão Energética (PLAMGE) para reduzir os mais de R$ 400 mil gastos mensalmente com energia elétrica nos prédios públicos. O engenheiro Aluízio Veras foi designado para coordenar a execução do projeto, que busca otimizar o consumo e adotar práticas de eficiência energética.
Segundo o secretário municipal de Administração, Marcus Lucena, o objetivo é utilizar os recursos públicos de forma mais consciente, destinando a economia obtida para setores essenciais. A ação envolve diagnóstico detalhado do uso de energia e adoção de medidas como modernização da iluminação, ajustes em equipamentos e conscientização dos servidores.
Para Veras, a participação de todos é determinante para o sucesso do plano. “Pequenas atitudes, como desligar aparelhos fora de uso, têm grande impacto”, destacou. A economia gerada será revertida em investimentos que beneficiem diretamente a população, reforçando o compromisso da gestão com a sustentabilidade e a boa administração dos recursos públicos.
Comentários
Geral
Doze presos seguem foragidos após fugas em massa no Complexo Penitenciário de Rio Branco
Em 30 dias, 15 detentos escaparam; apenas três foram recapturados
O Acre ainda busca 12 detentos que fugiram do Complexo Penitenciário de Rio Branco nos últimos 30 dias. No período, 15 presos escaparam em duas ocorrências distintas, mas apenas três foram recapturados.
A primeira fuga foi registrada em 19 de junho de 2025, quando nove detentos conseguiram deixar o presídio. Desses, apenas Arthur Carvalho Gomes, de 28 anos, e Natanael do Nascimento Salgueiro, de 25, foram localizados.
Um mês depois, em 19 de julho, outros seis presos escaparam. Até agora, somente Ruan Carlos Souza da Silva foi encontrado, nas proximidades do presídio, no mesmo dia da fuga.
De acordo com o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC), as forças de segurança seguem mobilizadas para capturar os foragidos e reforçar a segurança, a fim de evitar novas evasões.
Comentários
Geral
Covão de quase 1 metro mantém preço baixo no Mercado provisório Elias Mansour, em Rio Branco
Por Wanglézio Braga –ACRE MAIS
A boa safra de couve no Mercado Provisório Elias Mansour trouxe fartura e preço baixo para os consumidores, mas uma variedade em especial tem chamado atenção: o “Covão”. Conhecida popularmente como couve manteiga gigante, essa folhosa impressiona pelo tamanho, variando entre 40 e 50 centímetros, chegando em alguns casos a um metro de comprimento.
O responsável pela proeza é o produtor rural Francisco Tibúrcio, de 57 anos, morador de Porto Acre. Ele conseguiu a muda em Mato Grosso, trazida por um casal de amigos, e desde então cultiva a planta com técnicas específicas. “Esse tipo não dá semente, só muda. Toda semana tiro de 100 a 150 maços, e cada pé produz por até quatro meses seguidos”, contou.
Para manter as folhas eretas e evitar que o vento derrube os pés mais altos, Francisco arma fileiras com arames, amarrando as plantas para sustentação. No mercado, com a oferta abundante, o maço sai por apenas R$ 2, mas em épocas de escassez pode chegar a R$ 5. A versatilidade da folha também ajuda na venda: “É ótima pra charuto, dá pra fazer dois pedaços com uma só folha”, orgulha-se o produtor.
A couve manteiga gigante, conhecida popularmente como “Covão”, não é só curiosidade de mercado — ela é rica em vitaminas A, C e K, cálcio, ferro e fibras, ajudando na saúde dos ossos, fortalecimento do sistema imunológico e no bom funcionamento do intestino. Por ter folhas maiores e mais largas, rende mais por unidade, garantindo economia para o consumidor e boa margem de lucro para o produtor.
Para ter um “Covão” de respeito, o segredo começa na preparação do solo, que deve ser rico em matéria orgânica e bem drenado. A adubação com esterco curtido ou compostos orgânicos, aliada a irrigações frequentes sem encharcar, garante folhas viçosas e saborosas. É importante também o espaçamento adequado entre mudas (cerca de 50 cm), evitando pragas e favorecendo o desenvolvimento pleno das folhas. Com manejo certo, a colheita pode começar entre 60 e 90 dias após o plantio.
Você precisa fazer login para comentar.