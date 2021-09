Trabalhos sociais de Cruzeiro do Sul contam com recursos garantidos por Vanda Milani

Ao reiterar seu compromisso de apoio aos trabalhos sociais desenvolvidos no Vale do Juruá (sobretudo em prol dos mais necessitados), a deputada Vanda Milani (Solidariedade)assinou, na semana passada, termo de convênio no valor de R$ 400 mil para Cruzeiro do Sul. Deste total, R$ 185 mil foram destinados para o Educandário de Cruzeiro do Sul, R$ 60 mil para o Ceanom, R$ 70 mil para a Pastoral da Criança, R$ 50 mil para os Vicentinos e R$ 35 mil para a Missão Família.

Os termos de convênio foram elaborados e assinados pela Secretaria Municipal de Assistência Social e instituições contempladas que assim, segundo a parlamentar, terão melhores condições para a realização do trabalho social. De acordo com a deputada, trata-se de uma iniciativa importante para o desenvolvimento social e melhoria de vida das famílias que se encontram em condições de vulnerabilidade. “Reitero meu compromisso de, no próximo ano, alocar novamente recursos , via emenda parlamentar, para que as instituições possam desenvolver um trabalho de forma ainda mais efetiva”, garantiu.

Ainda neste ano, será destinado um montante de R$ 150 mil para estas instituições como apoio para execução dos trabalhos sociais em Cruzeiro do Sul, totalizando um repasse de R$ 550 mil do Sistema Único de Assistência Social(SUAS) executado diretamente pelas instituições beneficiadas. Don Flávio Giovenalle, bispo diocesano de Cruzeiro do Sul, assegurou que os recursos alocados garantem um trabalho absolutamente essencial para a qualidade de vida das pessoas mais necessitadas. “A Igreja faz sua parte. No entanto, o apoio fortalece o trabalho desenvolvido. Todos devem caminhar juntos para a melhoria de vida das pessoas”, garantiu o religioso.

Agradecimentos

Marcos Levi, coordenador da Missão Família e presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, reconheceu de público a preocupação social de Vanda Milani enquanto que a secretária municipal de Desenvolvimento Social,Delcimar Leite, pediu que outros parlamentares tivessem a mesma atitude. A primeira-dama do município, Lurdinha Lima, agradeceu o empenho da parlamentar e colocou a Prefeitura à disposição para um trabalho conjunto especialmente em favor das pessoas em vulnerabilidade social. Núcia Melo, presidente do Ceanom, reforçou que com o repasse mais crianças e jovens serão beneficiados com os projetos da instituição.

Por seu lado, irmã Simone, coordenadora do Lar dos Vicentinos, agradeceu o repasse e adiantou que os recursos vão melhorar as condições de atendimento dos idosos. A coordenadora diocesana da Pastoral da Criança em Cruzeiro do Sul, sra. Coquinha, destacou que o repasse será fundamental não apenas para a manutenção do trabalho, mas também para a ampliação do serviço em 2022 “e melhoria da estrutura de atendimento de mais de 400 crianças”.

Reconhecimento do trabalho realizado.

Já Vanda Milani expressou sua satisfação e alegria em poder contribuir para um trabalho social de tamanha abrangência. ”Pude constatar no semblante dos presentes o sentimento de agradecimento pelo que vai representar às entidades os valores destinados pela emenda aos que precisam de uma mão amiga”, declarou.

A deputada fez questão de deixar expresso seu compromisso de manter-se presente “e de mãos dadas” para continuar esse trabalho junto às entidades filantrópicas cruzeirenses, com emendas que possam ajudá-los na continuidade e permanência “desse abnegado trabalho realizado com tanto amor, zelo, respeito e carinho por seus dirigentes”