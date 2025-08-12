Geral
Líder indígena do Acre é indiciado após denúncia de abuso sexual contra turista chilena
O processo de Isaka Ruy aguarda decisão judicial – Foto: Mardilson Gomes/SEE – Internet
A defesa do indígena questiona as provas apresentadas e afirma que as investigações indicam que não houve estupro
A Polícia Civil do Acre concluiu o inquérito que investiga a denúncia de estupro feita pela turista chilena Loreto Belen contra o líder indígena Isaka Ruy Huni Kuî. Isaka foi indiciado pelo crime de violência sexual mediante fraude, conforme confirmado pela defesa do indígena.
A denúncia, feita pela turista em rede social, relata que ela sofreu pelo menos três tipos de abuso sexual durante sua estadia na Aldeia São Francisco, em Feijó, entre maio e junho deste ano. O acusado nega as acusações.
A violência sexual mediante fraude, prevista no artigo 215 do Código Penal Brasileiro, ocorre quando alguém obtém relação sexual ou pratica ato libidinoso com a vítima sem seu consentimento, usando engano ou manipulação que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. A pena prevista varia de dois a seis anos de prisão, podendo ser aplicada multa quando o crime visa vantagem econômica.
A defesa do indígena, representada pela advogada Laiza Camilo, questiona as provas apresentadas e afirma que as investigações indicam que não houve estupro. Ela ressalta que o delegado responsável pelo caso pediu a revogação da prisão preventiva de Isaka, o que demonstra uma reavaliação da situação. Segundo Laiza, testemunhas, inclusive do exterior, serão ouvidas para fortalecer a versão do indígena, e a ausência do telefone da vítima, uma das evidências citadas na denúncia, reforça a tese da falta de provas concretas.
No dia 9 de julho, Isaka Ruy Huni Kuî se apresentou à Polícia Civil de Feijó, prestou depoimento e foi preso. No dia seguinte, ele foi liberado após audiência de custódia para responder ao processo em liberdade.
O caso segue em andamento e aguarda decisão judicial.
Com informações do G1 Acre.
Comentários
Geral
Senador Alan Rick defende ferrovia bioceânica e estrada de integração Acre–Peru em reunião
O senador Alan Rick (União-AC) voltou a defender, nesta terça-feira, 12, a prioridade para a construção da ferrovia bioceânica e da rodovia de integração ligando o Acre ao Peru, através do Juruá, durante reunião da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet e sua equipe.
Segundo o parlamentar, os dois projetos são estratégicos para a integração do Brasil aos países sul-americanos, do comércio exterior com a Ásia e para o desenvolvimento econômico do Acre. “Essa ferrovia representa a integração dos dois oceanos, ligando o Brasil de leste a oeste, do Porto de Ilhéus, na Bahia, até o Porto de Chancay, no Peru, passando pelo nosso Acre e, a partir dele, aos mercados do Pacífico. Esse é um projeto de estado que pensa o Brasil de forma estratégica olhando o futuro”, afirmou.
Alan Rick lembrou que o traçado original da ferrovia prevê passagem pelo Acre, lado a lado com a BR 317. Além da ferrovia, o senador ressaltou a importância da construção de uma estrada entre Marechal Thaumaturgo (AC) e Puerto Inca (Peru) que se interligaria ao projeto da Rodovia Interoceânica e ainda tiraria Marechal Thaumaturgo do isolamento. “Essa estrada tem viabilidade ambiental, estrutural e econômica superior a outras alternativas e pode transformar a realidade de comunidades hoje afastadas das rotas de desenvolvimento”, destacou.
O senador reforçou que, para viabilizar o comércio exterior com o Peru, será necessário investir em infraestrutura aduaneira e logística na fronteira, aproveitando o potencial do Porto de Chancay, investimento de US$ 3,6 bilhões já realizado pelo governo chinês. “Com a ferrovia e a estrada, o Acre pode se tornar um polo logístico estratégico para as trocas comerciais entre o Brasil e o Pacífico, gerando empregos, renda e desenvolvimento para a região”, concluiu.
Comentários
Geral
Acre registra queda de 24% nas tentativas de homicídio em 2024, enquanto números sobem no país
Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostram redução também em lesões corporais dolosas; desempenho estadual contraria tendência nacional de aumento da violência
Enquanto o Brasil enfrenta crescimento nos índices de violência, o Acre se destaca pela redução nos casos de tentativa de homicídio e lesão corporal dolosa entre 2023 e 2024. Os dados constam do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025, divulgado nesta semana, que compila estatísticas oficiais de todos os estados.
Queda significativa na violência acreana
Os números revelam:
Tentativas de homicídio: queda de 24,21% (de 347 em 2023 para 263 em 2024)
Lesões corporais dolosas: redução de 6,09% (de 1.723 para 1.618 casos)
O desempenho contrasta com a tendência nacional, onde as tentativas de homicídio aumentaram 4,96% e as lesões dolosas subiram 2,19% no mesmo período.
Entendendo os crimes
Lesão corporal dolosa: ocorre quando há intenção de ferir (física ou psicologicamente), comum em brigas e violência doméstica
Tentativa de homicídio: configura-se quando o agressor inicia ato para matar, mas não consuma o crime por fatores externos
“Essa redução é resultado de políticas integradas de segurança e maior eficiência no atendimento a conflitos”, analisa o secretário de Segurança do Acre, destacando ações como patrulhamento preventivo e mediação de conflitos.
Desafios permanecem
Apesar da melhora, especialistas alertam que:
Os números absolutos ainda são preocupantes
Violência doméstica segue como desafio
É preciso manter investimentos em inteligência policial
O Acre agora trabalha para consolidar a tendência de queda em 2025, enquanto outros estados buscam aprender com as estratégias que trouxeram esses resultados positivos em meio ao cenário nacional desfavorável.
Comentários
Geral
Acre regulamenta transporte de subprodutos de origem animal
O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf) publicou nesta terça-feira, 12, a Portaria nº 382/2025, que estabelece regras para emissão da Guia de Trânsito de Subprodutos eletrônica (e-GTS) e regulamenta o transporte de subprodutos de origem animal não comestíveis ou resíduos da exploração pecuária no estado.
A medida segue normas do Ministério da Agricultura e Pecuária e define procedimentos para circulação desses produtos no território nacional, com finalidade industrial, uso técnico ou exportação para países que exigem certificação sanitária oficial.
De acordo com o Idaf, os subprodutos abrangidos pela norma incluem órgãos, tecidos ou partes de animais abatidos, resíduos como esterco e placenta, além de derivados não destinados à alimentação humana ou animal. O transporte deverá estar acompanhado da e-GTS, emitida por responsável técnico credenciado.
A portaria também dispensa a emissão da guia em casos específicos, como produtos sem risco sanitário ou submetidos a tratamento que elimine possibilidade de transmissão de doenças, e estabelece que empresas que manipulam ou comercializam esses subprodutos precisam estar cadastradas junto ao Idaf, com renovação anual.
Você precisa fazer login para comentar.