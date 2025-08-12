Geral
Homem joga esposa e filha de 3 anos em rio após briga de casal
Uma mulher que não teve o nome divulgado foi empurrada pelo próprio marido, junto com a filha do casal de 3 anos, na foz do rio Amazonas, durante discussão entre o casal. A mulher conseguiu se salvar, mas a criança morreu afogada. A tragédia ocorreu nesta segunda-feira (11) na comunidade de Vila Progresso, no arquipélago do Bailique, área rural de Macapá, Amapá.
De acordo com informações, durante a discussão ocorrida na comunidade na foz do rio Amazonas, o pai teria empurrado a esposa e a filhinha para dentro da água. A mãe conseguiu se manter na margem, mas a criança foi levada pela correnteza e não voltou a aparecer. O corpo da criança foi encontrado por ribeirinhos próximo a uma balsa na região. Não há informações se suspeito foi preso.
Por: D24am.
Comentários
Geral
Líder indígena do Acre é indiciado após denúncia de abuso sexual contra turista chilena
O processo de Isaka Ruy aguarda decisão judicial – Foto: Mardilson Gomes/SEE – Internet
A defesa do indígena questiona as provas apresentadas e afirma que as investigações indicam que não houve estupro
A Polícia Civil do Acre concluiu o inquérito que investiga a denúncia de estupro feita pela turista chilena Loreto Belen contra o líder indígena Isaka Ruy Huni Kuî. Isaka foi indiciado pelo crime de violência sexual mediante fraude, conforme confirmado pela defesa do indígena.
A denúncia, feita pela turista em rede social, relata que ela sofreu pelo menos três tipos de abuso sexual durante sua estadia na Aldeia São Francisco, em Feijó, entre maio e junho deste ano. O acusado nega as acusações.
A violência sexual mediante fraude, prevista no artigo 215 do Código Penal Brasileiro, ocorre quando alguém obtém relação sexual ou pratica ato libidinoso com a vítima sem seu consentimento, usando engano ou manipulação que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. A pena prevista varia de dois a seis anos de prisão, podendo ser aplicada multa quando o crime visa vantagem econômica.
A defesa do indígena, representada pela advogada Laiza Camilo, questiona as provas apresentadas e afirma que as investigações indicam que não houve estupro. Ela ressalta que o delegado responsável pelo caso pediu a revogação da prisão preventiva de Isaka, o que demonstra uma reavaliação da situação. Segundo Laiza, testemunhas, inclusive do exterior, serão ouvidas para fortalecer a versão do indígena, e a ausência do telefone da vítima, uma das evidências citadas na denúncia, reforça a tese da falta de provas concretas.
No dia 9 de julho, Isaka Ruy Huni Kuî se apresentou à Polícia Civil de Feijó, prestou depoimento e foi preso. No dia seguinte, ele foi liberado após audiência de custódia para responder ao processo em liberdade.
O caso segue em andamento e aguarda decisão judicial.
Com informações do G1 Acre.
Comentários
Geral
Senador Alan Rick defende ferrovia bioceânica e estrada de integração Acre–Peru em reunião
O senador Alan Rick (União-AC) voltou a defender, nesta terça-feira, 12, a prioridade para a construção da ferrovia bioceânica e da rodovia de integração ligando o Acre ao Peru, através do Juruá, durante reunião da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet e sua equipe.
Segundo o parlamentar, os dois projetos são estratégicos para a integração do Brasil aos países sul-americanos, do comércio exterior com a Ásia e para o desenvolvimento econômico do Acre. “Essa ferrovia representa a integração dos dois oceanos, ligando o Brasil de leste a oeste, do Porto de Ilhéus, na Bahia, até o Porto de Chancay, no Peru, passando pelo nosso Acre e, a partir dele, aos mercados do Pacífico. Esse é um projeto de estado que pensa o Brasil de forma estratégica olhando o futuro”, afirmou.
Alan Rick lembrou que o traçado original da ferrovia prevê passagem pelo Acre, lado a lado com a BR 317. Além da ferrovia, o senador ressaltou a importância da construção de uma estrada entre Marechal Thaumaturgo (AC) e Puerto Inca (Peru) que se interligaria ao projeto da Rodovia Interoceânica e ainda tiraria Marechal Thaumaturgo do isolamento. “Essa estrada tem viabilidade ambiental, estrutural e econômica superior a outras alternativas e pode transformar a realidade de comunidades hoje afastadas das rotas de desenvolvimento”, destacou.
O senador reforçou que, para viabilizar o comércio exterior com o Peru, será necessário investir em infraestrutura aduaneira e logística na fronteira, aproveitando o potencial do Porto de Chancay, investimento de US$ 3,6 bilhões já realizado pelo governo chinês. “Com a ferrovia e a estrada, o Acre pode se tornar um polo logístico estratégico para as trocas comerciais entre o Brasil e o Pacífico, gerando empregos, renda e desenvolvimento para a região”, concluiu.
Comentários
Geral
Acre registra queda de 24% nas tentativas de homicídio em 2024, enquanto números sobem no país
Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostram redução também em lesões corporais dolosas; desempenho estadual contraria tendência nacional de aumento da violência
Enquanto o Brasil enfrenta crescimento nos índices de violência, o Acre se destaca pela redução nos casos de tentativa de homicídio e lesão corporal dolosa entre 2023 e 2024. Os dados constam do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025, divulgado nesta semana, que compila estatísticas oficiais de todos os estados.
Queda significativa na violência acreana
Os números revelam:
Tentativas de homicídio: queda de 24,21% (de 347 em 2023 para 263 em 2024)
Lesões corporais dolosas: redução de 6,09% (de 1.723 para 1.618 casos)
O desempenho contrasta com a tendência nacional, onde as tentativas de homicídio aumentaram 4,96% e as lesões dolosas subiram 2,19% no mesmo período.
Entendendo os crimes
Lesão corporal dolosa: ocorre quando há intenção de ferir (física ou psicologicamente), comum em brigas e violência doméstica
Tentativa de homicídio: configura-se quando o agressor inicia ato para matar, mas não consuma o crime por fatores externos
“Essa redução é resultado de políticas integradas de segurança e maior eficiência no atendimento a conflitos”, analisa o secretário de Segurança do Acre, destacando ações como patrulhamento preventivo e mediação de conflitos.
Desafios permanecem
Apesar da melhora, especialistas alertam que:
Os números absolutos ainda são preocupantes
Violência doméstica segue como desafio
É preciso manter investimentos em inteligência policial
O Acre agora trabalha para consolidar a tendência de queda em 2025, enquanto outros estados buscam aprender com as estratégias que trouxeram esses resultados positivos em meio ao cenário nacional desfavorável.
Você precisa fazer login para comentar.