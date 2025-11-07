Conecte-se conosco

Suspeito de matar menor e tentar assassinar duas pessoas é preso pela Polícia Civil em Brasileia

Publicado

18 minutos atrás

em

Homem suspeito de integrar facção criminosa é preso após cometer homicídio e duas tentativas de execução. Foto: cedida

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio dos oficiais de polícia da Delegacia de Brasileia, prendeu nesta sexta-feira, 7, um homem de 21 anos, identificado pelas iniciais C.J.O.S., suspeito de envolvimento em um homicídio e duas tentativas de assassinato ocorridas na cidade de Brasiléia.

De acordo com as investigações, o suspeito é apontado como o autor do assassinato de um menor de idade, ocorrido no dia 5 de outubro, na Rua Franklin Rocha de Andrade, bairro Samaúma I. As apurações indicam que o crime teve motivação ligada à disputa entre organizações criminosas que atuam na região.

Além do homicídio, C.J.O.S. também é investigado por duas tentativas de homicídio registradas em setembro. A primeira delas aconteceu no dia 17 de setembro, no bairro Leonardo Barbosa, tendo como vítima um menor de idade. Segundo a Polícia Civil, a ocorrência está relacionada a brigas de território entre facções rivais.

A segunda tentativa foi registrada no dia 19 de setembro, na Rua João Jovino, bairro Eldorado, quando o suspeito teria atentado contra a vida de um cabeleireiro, que sobreviveu ao ataque.

Após diligências investigativas e o cruzamento de informações, os policiais civis localizaram e efetuaram a prisão do acusado em Brasileia, encerrando um ciclo de crimes violentos que vinha gerando temor na comunidade fronteiriça.

O preso foi encaminhado à delegacia da cidade, onde foi submetido aos procedimentos de praxe e permanece à disposição da Justiça.

 

Fonte: PCAC

Líder de facção do Amazonas é preso enquanto fazia compras em loja de departamentos em Rio Branco

Publicado

6 minutos atrás

em

7 de novembro de 2025

Por

Criminoso conhecido como “Bola” era foragido por homicídio e foi reconhecido por policial de férias

Apontado como o principal líder de uma facção criminosa que atua no município de Pauini, no Amazonas, Lucas Vieira Santana, conhecido como “Bola”, foi preso na noite de ontem (quinta-feira) em Rio Branco, enquanto fazia compras em uma loja de departamentos.

A prisão foi realizada por integrantes do Grupo Tático do 1º Batalhão da Polícia Militar (1º BPM), após o criminoso ser reconhecido por um policial militar amazonense que estava de férias na capital acreana. Ao identificar o foragido, o agente acionou imediatamente a equipe tática, que realizou a abordagem e prendeu o suspeito.

Lucas Vieira possuía um mandado de prisão em aberto por homicídio e, segundo a polícia, é apontado como a principal liderança de uma facção criminosa em Pauini, com ramificações também no município de Boca do Acre (AM).

O acusado foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla) e deve ser transferido para o estado do Amazonas nas próximas horas.

Trabalho investigativo da Polícia Civil garante nova condenação por feminicídio de Silvia Raquel

Publicado

15 minutos atrás

em

7 de novembro de 2025

Por

O trabalho investigativo conduzido pela Polícia Civil do Acre (PCAC) foi decisivo para mais uma condenação no caso do assassinato da engenheira civil Silvia Raquel, ocorrido em agosto de 2014, em Rio Branco. O acusado, Giani Justo Freitas, mototaxista e então esposo da vítima, foi novamente condenado pelo crime, desta vez a 22 anos de prisão em regime fechado, após novo julgamento realizado na última quinta-feira, 6, pelo Conselho de Sentença da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar de Rio Branco.

A nova decisão reafirma a gravidade dos fatos apurados ao longo da investigação da Polícia Civil, que, desde o início, reuniu provas técnicas e testemunhais que apontaram Giani como autor do feminicídio. A engenheira foi encontrada morta dentro de uma caixa d’água na residência do casal, o que causou grande comoção na época.

Em 2019, o réu havia sido condenado a 19 anos de prisão por homicídio qualificado, mas obteve o direito de recorrer em liberdade. Em 2021, após recurso do Ministério Público do Acre, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça aumentou a pena para 24 anos de reclusão. Posteriormente, a defesa conseguiu anular o primeiro julgamento. No entanto, com o novo júri realizado nesta semana, o Conselho de Sentença manteve a condenação, reconhecendo novamente as provas levantadas pela investigação policial.

Após a decisão, a magistrada decretou a prisão imediata de Giani Justo, que foi encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).

De acordo com a delegada, Juliana De Angelis, que presidiu o caso em 2014, destacou o trabalho técnico e comprometido das equipes responsáveis pelo caso. “Desde o primeiro momento, nossas equipes atuaram com rigor técnico e sensibilidade diante da gravidade do crime. A investigação realizada pela Polícia Civil foi essencial para elucidar os fatos e garantir que a verdade prevalecesse. Essa nova condenação reforça a confiança da sociedade no trabalho investigativo e no papel da Polícia Civil na busca por justiça, especialmente em crimes de feminicídio”, destacou.

Fonte: PCAC

Delegados acreanos representam o estado em capacitação nacional promovida pelo Ministério da Justiça

Publicado

16 minutos atrás

em

7 de novembro de 2025

Por

Delegado Alcino Ferreira Júnior ministra aula sobre entrevista investigativa para delegados de todo o país. Foto: cedida

A Polícia Civil do Acre (PCAC) participa ativamente do Curso de Investigação Qualificada de Organizações Criminosas (CIORCRIM), promovido pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) por meio do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). O evento teve início na última segunda-feira, 3 de novembro, no auditório do Palácio da Justiça, e reúne 40 delegados das Polícias Civis e Federal de todo o país, com o objetivo de fortalecer as competências investigativas e integrar práticas modernas de combate ao crime organizado.

O Acre é representado pelo delegado Erick Macial, coordenador da Regional do Alto Acre, que participa como aluno, e pelo delegado Alcino Ferreira Júnior, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que atua como docente, ministrando o módulo de entrevista investigativa.

Um dos destaques desta edição é a utilização de inteligência artificial (IA) no processo de ensino, por meio de um avatar interativo que simula entrevistas com investigados. Essa inovação permite aos alunos desenvolverem habilidades práticas em ambiente controlado, aproximando a teoria das situações reais enfrentadas nas investigações policiais.

De acordo com o Ministério da Justiça, o CIORCRIM foi concebido de forma colaborativa, com participação ativa de representantes das Polícias Judiciárias Estaduais, incluindo a Polícia Civil do Acre, o que garantiu que a grade curricular refletisse os desafios concretos enfrentados nas apurações de facções criminosas e delitos complexos.

O curso aborda temas como gestão estratégica da investigação, criptoativos e investigação patrimonial, uso de inteligência artificial no combate ao crime organizado, análise de dados telemáticos, cadeia de custódia de vestígios digitais e comunicação social em operações sensíveis.

Para o delegado-geral da Polícia Civil do Acre, Dr. José Henrique Maciel, a presença dos profissionais da instituição no CIORCRIM reforça o compromisso da PCAC com o aprimoramento técnico e a atuação integrada no cenário nacional de segurança pública.

“A participação dos nossos delegados nesse curso é motivo de orgulho e demonstra o empenho da Polícia Civil do Acre em se manter alinhada às práticas mais modernas de investigação. Estamos investindo em capacitação e inovação para que nossas equipes estejam preparadas para enfrentar o crime organizado de forma técnica, ética e eficiente, contribuindo não apenas com o Estado, mas com o fortalecimento da segurança pública em todo o país”, destacou o delegado-geral.

O CIORCRIM segue até o dia 14 de novembro, promovendo a troca de experiências e o desenvolvimento de novas metodologias de investigação, consolidando-se como um marco na formação avançada de delegados e no fortalecimento das ações conjuntas entre as forças policiais brasileiras.

Fonte: PCAC

