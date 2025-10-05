Adolescente de 15 anos é morto a tiros em frente à casa do pai em Brasiléia

Homem portava pistola 9mm e tentou fugir de cerco policial; mulher também foi presa com munições e celulares

Uma operação policial realizada na noite de sábado (4), no Ramal Fontenele de Castro, zona rural de Epitaciolândia, resultou na prisão de um foragido da Justiça e na apreensão de uma arma de fogo, munições e celulares. A ação faz parte das diligências relacionadas ao Inquérito Policial nº 5977/2025, que já havia levado à prisão de outro suspeito armado dias antes.

Durante o patrulhamento intensificado na região, a equipe policial recebeu informações sobre disparos de arma de fogo nas proximidades do km 7 do ramal. Ao chegar ao local, por volta das 23h, os agentes avistaram um homem à beira da estrada que, ao perceber a presença da polícia, fugiu em direção a uma propriedade rural.

No interior da residência, os policiais detiveram uma mulher identificada como Geele Marques, que portava em uma bolsa sete munições calibre 9mm e dois aparelhos celulares. Durante a ação, a guarnição identificou o homem em fuga como Wisley Lima, considerado de alta periculosidade e com mandado de prisão em aberto.

Após horas de buscas em área de mata densa e de difícil acesso, o suspeito foi localizado já ao amanhecer, por volta das 5h30, quando invadiu uma nova residência. Mesmo após anunciar que se entregaria, Wisley tentou fugir novamente, sendo contido após resistência à prisão.

Com ele, os policiais apreenderam uma pistola Taurus calibre 9mm, municiada com 13 munições intactas, além de um carregador sobressalente com mais cinco munições.

Segundo a polícia, Wisley é apontado como autor de diversos crimes na região, incluindo roubos de veículos e homicídios tentados e consumados, entre eles o de uma criança de dois anos atingida na cabeça, que perdeu a visão de um dos olhos.

Os presos e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Epitaciolândia para os procedimentos legais, incluindo o cumprimento do mandado de prisão e a lavratura do flagrante.

