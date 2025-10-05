Extra
Adolescente de 15 anos é morto a tiros em frente à casa do pai em Brasiléia
Crime ocorreu no bairro Eldorado; polícia investiga execução ligada a grupos rivais na fronteira
Um adolescente identificado como Thauan Lucas Araújo, de 15 anos, foi morto a tiros na noite deste domingo (5) na Rua João Jovino, bairro Eldorado, parte alta da cidade de Brasiléia, nas proximidades da Escola Menino Jesus.
Segundo informações apuradas, Thauan estava na casa do pai quando um homem chegou ao local e o chamou pelo nome. Ao sair para atender, o suspeito sacou uma arma de fogo e efetuou cerca de quatro disparos. O jovem foi atingido por três tiros — um no peito e dois nas costas, enquanto tentava correr para se salvar.
Thauan ainda chegou a correr alguns metros, mas caiu logo à frente e morreu no local. O autor dos disparos fugiu em seguida, tomando rumo desconhecido.
A Polícia Militar do 5º Batalhão isolou a área até a chegada da Polícia Técnica da Polícia Civil, que realizou a perícia e removeu o corpo para o Instituto Médico Legal (IML), localizado no hospital de Brasiléia.
De acordo com as autoridades, o crime tem características de acerto entre grupos criminosos rivais que atuam na região de fronteira. Buscas pelo suspeito estão sendo realizadas nas redondezas do bairro.
PM prende foragido armado com possível envolvimento em duplo homicídio em Epitaciolândia
Homem portava pistola 9mm e tentou fugir de cerco policial; mulher também foi presa com munições e celulares
Uma operação policial realizada na noite de sábado (4), no Ramal Fontenele de Castro, zona rural de Epitaciolândia, resultou na prisão de um foragido da Justiça e na apreensão de uma arma de fogo, munições e celulares. A ação faz parte das diligências relacionadas ao Inquérito Policial nº 5977/2025, que já havia levado à prisão de outro suspeito armado dias antes.
Durante o patrulhamento intensificado na região, a equipe policial recebeu informações sobre disparos de arma de fogo nas proximidades do km 7 do ramal. Ao chegar ao local, por volta das 23h, os agentes avistaram um homem à beira da estrada que, ao perceber a presença da polícia, fugiu em direção a uma propriedade rural.
No interior da residência, os policiais detiveram uma mulher identificada como Geele Marques, que portava em uma bolsa sete munições calibre 9mm e dois aparelhos celulares. Durante a ação, a guarnição identificou o homem em fuga como Wisley Lima, considerado de alta periculosidade e com mandado de prisão em aberto.
Após horas de buscas em área de mata densa e de difícil acesso, o suspeito foi localizado já ao amanhecer, por volta das 5h30, quando invadiu uma nova residência. Mesmo após anunciar que se entregaria, Wisley tentou fugir novamente, sendo contido após resistência à prisão.
Com ele, os policiais apreenderam uma pistola Taurus calibre 9mm, municiada com 13 munições intactas, além de um carregador sobressalente com mais cinco munições.
Segundo a polícia, Wisley é apontado como autor de diversos crimes na região, incluindo roubos de veículos e homicídios tentados e consumados, entre eles o de uma criança de dois anos atingida na cabeça, que perdeu a visão de um dos olhos.
Os presos e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Epitaciolândia para os procedimentos legais, incluindo o cumprimento do mandado de prisão e a lavratura do flagrante.
Pessoa fica pendurada em roda-gigante e causa pânico na ExpoQuinari 2025, em Senador Guiomard
Brinquedo foi desligado e vítima resgatada sem ferimentos; episódio gerou grande repercussão nas redes sociais
Um incidente ocorrido na noite deste sábado (4) provocou momentos de tensão entre os visitantes da ExpoQuinari 2025, em Senador Guiomard, no interior do Acre. Uma pessoa ficou pendurada na estrutura de uma roda-gigante, a vários metros de altura, levando à interrupção imediata do funcionamento do brinquedo.
De acordo com testemunhas, o operador percebeu rapidamente a situação e desligou o sistema para permitir o resgate. Vídeos feitos por frequentadores mostram o momento em que a roda-gigante é parada e equipes do parque, com apoio de populares, iniciam o socorro à vítima.
O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas, felizmente, ninguém ficou ferido. A pessoa foi retirada com segurança e não precisou de atendimento médico.
Até o fechamento desta reportagem, a organização da ExpoQuinari ainda não havia se pronunciado oficialmente sobre o caso, que ganhou grande repercussão nas redes sociais.
ExpoFronteira tem abertura histórica com rodeio, show e queima de fogos em Assis Brasil
Evento movimenta turismo, valoriza economia local e celebra integração entre Brasil, Peru e Bolívia
A primeira noite da Expo Fronteira marcou oficialmente a abertura da maior programação já realizada em Assis Brasil. Moradores e visitantes lotaram o espaço para prestigiar uma noite de cultura, entretenimento e celebração.
A programação teve início com a abertura oficial do rodeio, uma das atrações mais aguardadas desta edição, que reuniu competidores e público em momentos de muita emoção. Em seguida, o cantor Gabriel Lener animou o público com um repertório variado, dando início à série de shows da feira.
Para marcar a estreia com grande impacto, uma queima de fogos iluminou o céu da cidade e celebrou a abertura da primeira edição do evento.
A Expo Fronteira segue ao longo do fim de semana com rodeio e shows nacionais. No sábado, se apresenta Vitinho Imperador, e no domingo, a atração principal será a cantora Gabi Martins.
Além de valorizar a economia local, a feira fortalece o turismo na região da tríplice fronteira e promove a integração entre Brasil, Peru e Bolívia.
