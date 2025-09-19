Homem é baleado dentro de salão de cabeleireiro em Brasiléia e passa por cirurgia

Vítima sofreu quatro disparos, incluindo dois no abdômen; Polícia investiga autoria da tentativa de homicídio ocorrida no bairro Eldorado.

Um homem identificado como Diplanir da Silva Pereira foi vítima de uma tentativa de homicídio na tarde desta sexta-feira (19), no bairro Eldorado, em Brasiléia (AC). O crime ocorreu por volta das 14h20, em um salão de cabeleireiro onde a vítima trabalhava e caia uma forte chuva.

De acordo com informações da Polícia Militar, um homem armado entrou no estabelecimento e efetuou vários disparos contra Diplanir. Em seguida, fugiu sem ser identificado. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao hospital do município.

O médico responsável pelo atendimento informou que a vítima sofreu quatro ferimentos de arma de fogo: um no braço esquerdo, que provocou fratura; um no joelho direito; e dois na região abdominal, sendo que um projétil ficou alojado, exigindo procedimento cirúrgico. Apesar da gravidade, Diplanir conseguiu relatar à guarnição que não conhece o agressor.

A Polícia Militar do 5º Batalhão do Alto Acre isolou o local e registrou imagens para o boletim de ocorrência. Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime nem sobre a identidade do atirador. O caso será investigado pelas autoridades competentes.

Ainda não divulgado o estado clínico da vítima e se irá ser transferido para a Capital nas próximas horas.

