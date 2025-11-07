Suspeito de matar adolescente e tentar assassinar duas pessoas é preso na fronteira do Acre

Crime teria ligação com disputa entre facções; prisão encerra sequência de ataques que geraram temor na região de fronteira

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Brasiléia, prendeu nesta sexta-feira (7) um jovem de 21 anos, identificado como Charles Junior de Oliveira Silva., apontado como autor de um homicídio e duas tentativas de assassinato ocorridos no Município.

Segundo as investigações, o suspeito é acusado de matar um adolescente no dia 5 de outubro, na Rua Franklin Rocha de Andrade, bairro Samaúma I. A motivação, conforme a polícia, estaria ligada à disputa territorial entre organizações criminosas que atuam na região de fronteira.

O jovem também é investigado por outras duas tentativas de homicídio. A primeira foi registrada em 17 de setembro, no bairro Leonardo Barbosa, contra outro adolescente, em um episódio relacionado a rivalidades entre facções. A segunda tentativa ocorreu em 19 de setembro, na Rua João Jovino, bairro Eldorado, quando um cabeleireiro foi atacado e ferido, mas sobreviveu.

Após trabalho de inteligência e cruzamento de informações, os investigadores localizaram o suspeito em Epitaciolândia e deram cumprimento ao mandado de prisão, interrompendo uma sequência de crimes que vinha causando insegurança na população local.

O detido foi encaminhado à delegacia, onde passou pelos procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça.

