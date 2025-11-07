Extra
Vereador questiona acúmulo de funções e pede apuração sobre plantões médicos em Brasiléia
Parlamentar cobra transparência nas escalas e relata denúncias de profissionais atuando simultaneamente em dois postos, clínica e faculdade na Bolívia
O vereador Zemar Gerônimo (PL) usou a tribuna da Câmara de Brasiléia, nesta semana, para pedir rigor na fiscalização da rede pública de saúde após receber denúncias sobre possível acúmulo irregular de funções por médicos no município. Segundo o parlamentar, há relatos de profissionais que estariam cumprindo plantões no hospital e em unidade básica de saúde ao mesmo tempo, mantendo consultório particular e ministrando aulas em uma faculdade na Bolívia.
Durante o pronunciamento, que durou cerca de 15 minutos, Zemar ressaltou que não formaliza acusação, mas cobrou apuração dos fatos e maior transparência na divulgação das escalas médicas. “Só Deus é onipresente. É impossível um corpo ocupar dois espaços ao mesmo tempo”, afirmou.
O vereador também mencionou a necessidade de melhorias na saúde pública local, afirmando que a Câmara tem recebido constantes reclamações da população. “Somos nós que estamos na ponta e recebemos o clamor da população”, disse, ao solicitar que o Estado e a Secretaria Municipal de Saúde disponibilizem publicamente as escalas de serviço dos profissionais.
Zemar reforçou que a função do Legislativo é fiscalizar e que a investigação é necessária para assegurar a garantia do atendimento à população e a correta aplicação dos recursos públicos.
Suspeito de matar adolescente e tentar assassinar duas pessoas é preso na fronteira do Acre
Crime teria ligação com disputa entre facções; prisão encerra sequência de ataques que geraram temor na região de fronteira
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Brasiléia, prendeu nesta sexta-feira (7) um jovem de 21 anos, identificado como Charles Junior de Oliveira Silva., apontado como autor de um homicídio e duas tentativas de assassinato ocorridos no Município.
Segundo as investigações, o suspeito é acusado de matar um adolescente no dia 5 de outubro, na Rua Franklin Rocha de Andrade, bairro Samaúma I. A motivação, conforme a polícia, estaria ligada à disputa territorial entre organizações criminosas que atuam na região de fronteira.
O jovem também é investigado por outras duas tentativas de homicídio. A primeira foi registrada em 17 de setembro, no bairro Leonardo Barbosa, contra outro adolescente, em um episódio relacionado a rivalidades entre facções. A segunda tentativa ocorreu em 19 de setembro, na Rua João Jovino, bairro Eldorado, quando um cabeleireiro foi atacado e ferido, mas sobreviveu.
Após trabalho de inteligência e cruzamento de informações, os investigadores localizaram o suspeito em Epitaciolândia e deram cumprimento ao mandado de prisão, interrompendo uma sequência de crimes que vinha causando insegurança na população local.
O detido foi encaminhado à delegacia, onde passou pelos procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça.
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae – AVISO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 22/2025
1. OBJETO
Fornecimento de solução de infraestrutura para implementação do novo ambiente DATACENTER, sustentação e atualização do ambiente conforme especificações constantes neste edital e seus anexos.
2. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS.
Local da realização: www.redeempresas.com.br;
Término do prazo para envio de propostas: 14 de novembro de 2025 às 10h45min;
Início da sessão de disputa de preço: 14 de novembro de 2025 às 11:00h.
Será sempre considerado o horário de Brasília.
3. ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS.
Questionamentos poderão ser encaminhados ao SEBRAE/AC, somente por escrito pelo e-mail: [email protected], aos cuidados da Comissão de Licitação, até 02 (dois) dias úteis antes da
data de abertura da sessão pública.
Rio Branco-AC, 07 de novembro de 2025.
Detentos furam parede de presídio Penitenciário Francisco de Oliveira Conde, mas tentativa de fuga é contida pela polícia
Detentos abriram buraco no Pavilhão “Chapão” durante a madrugada; Secretaria de Justiça deve se pronunciar sobre o caso
Um grupo de detentos tentou fugir do Complexo Penitenciário Francisco de Oliveira Conde (FOC), em Rio Branco, na madrugada desta sexta-feira (7). A ação, porém, foi frustrada pela intervenção rápida dos policiais penais.
Segundo informações, por volta das 2h15, internos das celas 5 e 9 do Pavilhão L, conhecido como “Chapão”, conseguiram abrir um buraco que deu acesso ao parlatório. Após passarem pela abertura, os detentos tentaram sair pela frente do pavilhão, mas foram prontamente interceptados pela equipe de plantão.
O número exato de envolvidos na tentativa de fuga ainda não foi divulgado. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) informou que deve emitir uma nota oficial nas próximas horas com mais detalhes sobre o ocorrido e as medidas que serão adotadas.
