Vereador questiona acúmulo de funções e pede apuração sobre plantões médicos em Brasiléia

Parlamentar cobra transparência nas escalas e relata denúncias de profissionais atuando simultaneamente em dois postos, clínica e faculdade na Bolívia

O vereador Zemar Gerônimo (PL) usou a tribuna da Câmara de Brasiléia, nesta semana, para pedir rigor na fiscalização da rede pública de saúde após receber denúncias sobre possível acúmulo irregular de funções por médicos no município. Segundo o parlamentar, há relatos de profissionais que estariam cumprindo plantões no hospital e em unidade básica de saúde ao mesmo tempo, mantendo consultório particular e ministrando aulas em uma faculdade na Bolívia.

Durante o pronunciamento, que durou cerca de 15 minutos, Zemar ressaltou que não formaliza acusação, mas cobrou apuração dos fatos e maior transparência na divulgação das escalas médicas. “Só Deus é onipresente. É impossível um corpo ocupar dois espaços ao mesmo tempo”, afirmou.

O vereador também mencionou a necessidade de melhorias na saúde pública local, afirmando que a Câmara tem recebido constantes reclamações da população. “Somos nós que estamos na ponta e recebemos o clamor da população”, disse, ao solicitar que o Estado e a Secretaria Municipal de Saúde disponibilizem publicamente as escalas de serviço dos profissionais.

Zemar reforçou que a função do Legislativo é fiscalizar e que a investigação é necessária para assegurar a garantia do atendimento à população e a correta aplicação dos recursos públicos.

