O homem de 46 anos que foi preso suspeito de matar a chilena Karina Constanza Bobadilha Chat, de 22 anos, no dia 1º de fevereiro foi indiciado por feminicídio. Ele está detido no Complexo Penitenciário de Rio Branco desde a última sexta-feira (14).

Após a Justiça expedir o mandando de prisão, o homem foi preso no último dia 14. Ele estava escondido na zona rural da cidade de Feijó, interior do Acre.

O delegado responsável pelo caso, Cristiano Bastos, disse que o suspeito deve responder por homicídio qualificado com agravante de feminicídio, além das qualificadoras por motivo fútil e meio cruel no emprego do assassinato.

A chilena foi encontrada ferida com mais de 20 facadas na Avenida Amadeo Barbosa, em Rio Branco, e morreu no pronto-socorro no dia seguinte.

No dia do crime, a chilena tinha almoçado com o suspeito na casa dele e, segundo a versão do homem dada à polícia, à noite ocorreu uma discussão, que resultou na morte da vítima.